NATO’dan Kosova’ya İHA uyarısı: Yetki bizde

Haberin Devamı

NATO’dan yapılan açıklamada, ülke hava sahasının sorumluluğunun kendilerinde olduğu hatırlatması geldi. Açıklamada, “Bayraktar TB-2 de dahil olmak üzere tüm dronların kullanımına ilişkin hava sahası yetkisi KFOR’a aittir” denildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti pazar günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Türkiye’den satın aldığımız TB-2 Bayraktar dronlarını ordumuzun cephaneliğine kattık. Kosova artık daha güvenli ve her zaman gururlu!” diye yazmıştı. Kurti hükümetinin İHA alımı, mayıs ayında ülkenin kuzeyindeki Sırp ayrılıkçılar ile KFOR gücü arasında çıkan çatışmayı izliyor.

Sosyal medyada Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin SİHA’nın yanında çekilmiş fotoğrafı yayınlanmıştı.