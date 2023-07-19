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NATO’dan Kosova’ya İHA uyarısı: Yetki bizde

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#KOSOVA#Bayraktar TB-2#NATO
NATO’dan Kosova’ya İHA uyarısı: Yetki bizde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:00

KOSOVA’nın Türkiye’den TB2 model insansız hava aracı satın alması ülkedeki NATO barış gücü misyonunun (KFOR) tepkisini çekti.

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NATO’dan yapılan açıklamada, ülke hava sahasının sorumluluğunun kendilerinde olduğu hatırlatması geldi. Açıklamada, “Bayraktar TB-2 de dahil olmak üzere tüm dronların kullanımına ilişkin hava sahası yetkisi KFOR’a aittir” denildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti pazar günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Türkiye’den satın aldığımız TB-2 Bayraktar dronlarını ordumuzun cephaneliğine kattık. Kosova artık daha güvenli ve her zaman gururlu!” diye yazmıştı. Kurti hükümetinin İHA alımı, mayıs ayında ülkenin kuzeyindeki Sırp ayrılıkçılar ile KFOR gücü arasında çıkan çatışmayı izliyor.

Sosyal medyada Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin SİHA’nın yanında çekilmiş fotoğrafı yayınlanmıştı.

 

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#KOSOVA#Bayraktar TB-2#NATO