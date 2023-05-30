NATO’dan Kosova’ya ek askeri güç

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Kosova’nın kuzeyinde gerçekleştirilen silahlı protestolar devam ediyor. Protestolarda NATO'nun Kosova Barış Gücü’ne (KFOR) bağlı 30 askerinin yaralanması sonrası NATO’nun Kosova’ya ek kuvvet göndereceği açıklandı. NATO’nun Napoli’deki Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart B. Munsch, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yetkimiz uyarınca Kosova'ya ek NATO kuvvetlerinin konuşlandırılması, KFOR'un güvenliği sürdürmek için ihtiyaç duyduğu kapasiteye ulaşmasını sağlamak için alınan ölçülü bir önlemdir" diyerek şiddetin durması gerektiğini ifade etti. Çatışmalarda yaralanan NATO askerleri ve aileleriyle irtibat içinde olduğunu belirten KFOR Misyon Komutanı Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia, “KFOR barış güçleri, çatışmaların ardından Kosovalı Sırplar ve Kosovalı Arnavutların yaşamlarına yönelik tehditleri engelledi. Her iki taraf da yanlış bilgilerin arkasına saklanmak yerine olanların tüm sorumluluğunu üstlenmeli ve daha fazla çatışmanın olmasını önlemelidir” dedi.

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2 ARAÇ PARÇALANDI



Öte yandan, bugün 30 NATO askerinin ve 52 protestocunun yaralanması sonrası Kosova’nın Leposavic kasabasında maskeli Sırp protestocular, 2 Arnavut gazeteciye ait Arnavut plakalı arabayı parçaladı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Avrupa Birliği ve NATO, şiddetin azalması için uyarılarda bulundu.