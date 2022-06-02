NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya: Türkiye'yle uzlaşın

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NATO Parlamenter Asamblesi’nin Litvanya’da yapılan Genel Kurul toplantısının ana gündem maddesini İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik konusu oluşturdu. Başkent Vilnius’ta 27-30 Mayıs tarihleri arasında yapılan toplantıda, Türkiye’nin hassasiyetlerinin karşılanması konusunda Avrupalı siyasilerin benzer görüşlere sahip olduğu ve uzlaşma çağrısı yaptıkları öğrenildi.

ABD VE İNGİLTERE KULİS YAPTI

Verilen bilgiye göre, özellikle ABD ve İngiltere, İsveç ve Finlandiya’ya Türkiye’nin hassasiyetlerinin karşılanması konusunda kulis yaptı. Toplantıya katılan Türk parlamenterler, Türkiye’nin taleplerinin haklı olduğunu dile getiren çok sayıda yabancı parlamenter olduğunu ifade ettiler. Toplantılarda, NATO üst yönetiminin Türkiye’nin taleplerinin haklı olduğunu söylediği de öğrenildi.

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YASAL DÜZENLEME ÖNERİSİ

Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki talepleri, Litvanya toplantısının en önemli konusu oldu. İsveç ve Finlandiya’nın bu konuda, kendi iç hukuklarında bazı yasal düzenlemeler yapmaları gerektiği belirtilirken, iki ülkenin bu konuda çalışma yaptığı bilgisi paylaşıldı. Türk parlamenterler, Türkiye’nin makul taleplerinin karşılanacağına yönelik izlenim edindiklerini Ankara’ya aktardılar.

ORTAK YOL BULUNSUN

NATO’da sorunun çözümü için bir orta yol bulunması, Türkiye’nin bu iki ülkenin üyeliği konusunda daha önce savunduğu tezlerine sahip çıkması, sorunun tüm tarafların taleplerinin yerine getirilerek çözülmesi konusunda inisiyatif kullanılması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Genel Kurul’da İsveç ve Finlandiya meclis başkanlarının, Türkiye’nin hassasiyetlerini önemsediklerine ilişkin vurgularının önemli olduğu ve sorunun çözümüne katkı sağlayacağı değerlendirildi.

İSTANBUL BOĞAZI VURGUSU

Litvanya’daki toplantılarda, Türkiye’nin güvenilir bir ortak olduğunun, özellikle Ukrayna-Rusya savaşında takındığı tutumun önemli olduğunun altının çizildiği belirtildi. NATO toplantısında, özellikle İstanbul Boğazı’nı kapatma kararının gözardı edilmemesi gerektiği ifade edildi.

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BRÜKSEL’DE 3’LÜ BULUŞMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için Finlandiya, İsveç ve Türkiye’den gelecek heyetlerle birkaç gün içinde Brüksel’de toplantı yapılacağını duyurdu. Türkiye’ye yönelik terör tehditlerini çok ciddiye aldıklarını söyleyen Stoltenberg, “Finlandiya ve İsveç oturup PKK’nın Türkiye’ye yönelik tehditleri de dahil olmak üzere bu endişeleri ele almaya hazır. Ve bu terör tehditlerini tabii ki çok ciddiye alıyoruz. Biliyoruz ki başka hiçbir NATO müttefiki Türkiye’den daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır ve Türkiye bu nedenle de önemli bir müttefiktir. Endişelerini dile getirdiklerinde elbette otururuz ve nasıl çözüm bulabileceğimize bakarız’’ diye konuştu. (Razi CANİKLİGİL/NEW YORK)