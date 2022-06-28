NATO'dan flaş Türkiye mesajı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 28-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye'nin güvenlik endişeleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"PKK TERÖR SALDIRILARINDAN SORUMLU, TRÜKİYE'NİN TALEPLERİ YASAL"



"Yeni ülkeler ittifaka katıldığı zaman üyelerin endişelerini göz önünde bulundurmalıyız. Terör konusunda Türkiye'nin ciddi endişeleri var, bunları oturup konuşmamız gerekiyor. " diyen Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;



"PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu. Türkiye’nin talepleri üyelik sürecindeki düzenlemelere uygun ve bu talepler yasal. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuda birçok kez konuştuk, zirveden sonra da konuşacağız"



İSVEÇ VE FİNLANDİYA MESAJI



Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO Liderler Zirvesi öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında da, "Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" açıklamasında bulundu.

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NATO SAVUNMASI GÜÇLENDİRİLECEK



Stoltenberg zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunmasında köklü bir değişiklik yapılması, Ukrayna'yı daha uzun vadede desteklemek için ortaklarla iş birliğini derinleştirme planları üzerinde anlaşmaya varılacağını söyledi. Stoltenberg, "Madrid Zirvesi çok önemli bir zirve olacak. Daha tehlikeli ve öngörülemez bir dünyada NATO'nun yeni bir stratejik anlaşma planı olacak olan Madrid Stratejik Konsepti üzerinde anlaşacağız. Caydırıcılık ve savunmamızda daha yüksek bir hızla, daha ileri savunmayla ve daha önceden konumlandırılmış teçhizatla temel bir değişim yapacağız" dedi.

UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI



Stoltenberg, "Ukrayna'ya meşru müdafaa haklarını koruma konusunda yardımcı olmak için Kapsamlı Yardım Paketi'ni kabul edeceğiz. Ukrayna, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görmediğimiz bir vahşetle karşı karşıya. Bu nedenle Ukrayna'ya destek vermeye ve buna devam etmeye hazır olmamız son derece önemli" ifadelerini kullandı.