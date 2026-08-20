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NATO'dan İran'a gözdağı: Hazırız

Güncelleme Tarihi:

#NATO#İran#Avrupa
NATOdan İrana gözdağı: Hazırız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 11:14

NATO, İran'ın Avrupa'daki ABD üslerine yönelik saldırı planladığına ilişkin haberlerin ardından "hazırız" açıklamasında bulundu. İttifaktan yapılan açıklamada, İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tüm müttefiklerini savunacağı kaydedildi.

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İran’ın Avrupa’daki ABD askeri hedeflerine yönelik olası saldırı planlarına ilişkin haberlerin ardından NATO’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İttifak, İran kaynaklı tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlü olduğunu vurgulayarak tüm müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu bildirdi.

NATO: GEREKENİ YAPARIZ

NATO, İran’ın Avrupa genelindeki ABD askeri üslerine yönelik saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiğine ilişkin Financial Times gazetesinde yayımlanan haberin ardından açıklama yaptı.

NATOdan İrana gözdağı: Hazırız

Bir NATO yetkilisi, İttifak’ın her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, "NATO, tüm müttefiklerini savunmak için gerekeni her zaman yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE’YE YÖNELEN FÜZELER ENGELLENDİ

NATO açıklamasında, İttifak’ın hava savunma kapasitesinin etkinliğine de dikkat çekildi.

NATOdan İrana gözdağı: Hazırız

Açıklamada, "Bu yılın başlarında NATO hava savunma sistemlerinin İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzeleri dört ayrı olayda başarıyla önlediği gibi, caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü ve etkilidir." ifadelerine yer verildi.

NATO, İran’dan gelebilecek tehditlere karşı savunma kapasitesinin güçlü olduğunu belirterek, müttefiklerinin güvenliğini korumak için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu vurguladı.

NATOdan İrana gözdağı: Hazırız

İRAN'DAN BULGARİSTAN'A ABD MESAJI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’ye Bulgaristan’daki bir üssü kullanma izni verilmesinin ardından Sofya yönetimine dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

NATOdan İrana gözdağı: Hazırız

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Bulgar mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Arakçi, İran'a karşı askeri bir saldırı düzenlemeye herhangi bir şekilde katılan taraf, sonuçlarından kesinlikle sorumlu tutulacaktır" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Meclisi, Bezmer Hava Üssü'nün ABD askeri uçakları için yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılmasını onaylamış ve yaklaşık 250 ABD askeri personelinin Ekim ayına kadar konuşlanmasına izin vermişti.

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#NATO#İran#Avrupa

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