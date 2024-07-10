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NATO’dan füze kalkanı istiyor

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#ABD#Ukrayna#Volodimir Zelenski
NATO’dan füze kalkanı istiyor
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:00

ABD’de başlayan 75’inci yıl NATO liderler zirvesine davet edilen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın artan saldırganlığına karşı Batılı müttefiklerden daha somut destek beklediğini açıkladı.

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Polonya başkenti Varşova’da konuşan Zelenski, “Washington’daki NATO zirvesinde son derece somut kararlar alınmasını bekliyorum. Özellikle Ukrayna hava sahasının düşman füzeleriyle dronlarına karşı aşılması güç bir kalkan oluşturmasını umut ediyorum. NATO yönetimiyle bu konuyu uzun süreden beri zaten görüşüyoruz. Umarım şimdiki zirvede nihai nokta konmuş olur” dedi. Zelenski, ayrıca Ukrayna’nın Batı’dan aldığı silahları kayıtsız şartsız Rusya hedeflerine kullanabilmesi gerektiğini belirterek, “Ordumuz saldırgan Rusya’yı uzun menzilli silahlarla sınırlarımızdan uzak tutmayı başarırsa savaşın temposu ve yıkıcı özelliği de hafifler” yorumunda bulundu.

HASTANEYİ KİM VURDU

Öte yandan önceki gün Kiev’de isabet alan çocuk hastanesini kimin vurduğu tartışması sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hastaneye Ukrayna’nın kullandığı ABD yapımı NASAMS hava savunma füzesi isabet ettiğini öne sürmüştü. Ukrayna Güvenlik servisi ise enkazdan Rus yapımı X-101 seyir füzesi parçaları çıkarıldığını bildirdi.

 

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#ABD#Ukrayna#Volodimir Zelenski

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