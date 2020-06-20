NATO’dan Fransız iddiasına inceleme

Olayın tamamen açıklığa kavuşturulması için hem Fransa’nın hem de Türkiye’nin verileri incelenecek. NATO içindeki prosedür resmi bir soruşturmadan ziyade askeri kanadın teknik incelemesi niteliğinde olacak. Fransa’nın, 30 üyeli NATO’da aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi de olan 8 ülkenin desteğini almasını ‘büyük bir başarı’ gibi pazarlamaya çalışması dikkat çekerken olaya ilişkin bilgileri NATO’nun sivil ve askeri kanadıyla paylaşan Türkiye, gerektiğinde elindeki tüm detaylı verileri paylaşmaya da hazır olduğu mesajını net şekilde iletti. Süreçte dikkat çeken bir başka boyut ise Fransa’nın, Türkiye’yi bir NATO müttefikine karşı agresif davranmakla suçlarken, Le Courbet’nin deniz emniyetini tehlikeye atacak şekilde, 20 deniz mili sürat ile üçlü formasyon halindeki Türk savaş gemilerinin arasına girmeye yönelik manevralarından bahsetmemesi.