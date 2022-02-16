NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması! 'Saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok'

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Jens Stoltenberg, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginlik hakkında değerlendirmelerde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Avrupa ülkelerinin savunma ilkelerine itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştığını ifade etti.

"RUSYA'NIN UÇURUMUN EŞİĞİNDEN DÖNMESİ İÇİN GEÇ DEĞİL"

"Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok" diyen Stoltenberg, NATO'nun Rusya'ya tehdit olmadığını, diyaloğa hazır olduklarını söyledi. Stoltenberg Rusya'nın 'uçurumun eşiğinden dönmesi için' çok geç olmadığını sözlerine ekledi.

Stoltenberg ayrıca Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı olacağını öngördüklerini ve bunun gerçekleştiğini belirtti ve NATO'nun caydırıcılığını artırmak için yeni muhabere grupları oluşturulacağını bildirdi.