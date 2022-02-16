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NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması! 'Saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok'

#Jens Stoltenberg#NATO#Rusya
NATOdan flaş Ukrayna açıklaması Saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'da saldırı sistemleri kurma planı olmadığını söyleyerek önemli bir mesaj verdi.

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Jens Stoltenberg, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginlik hakkında değerlendirmelerde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Avrupa ülkelerinin savunma ilkelerine itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştığını ifade etti.

NATOdan flaş Ukrayna açıklaması Saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok

"RUSYA'NIN UÇURUMUN EŞİĞİNDEN DÖNMESİ İÇİN GEÇ DEĞİL"

"Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok" diyen Stoltenberg, NATO'nun Rusya'ya tehdit olmadığını, diyaloğa hazır olduklarını söyledi. Stoltenberg Rusya'nın 'uçurumun eşiğinden dönmesi için' çok geç olmadığını sözlerine ekledi.

Stoltenberg ayrıca Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı olacağını öngördüklerini ve bunun gerçekleştiğini belirtti ve NATO'nun caydırıcılığını artırmak için yeni muhabere grupları oluşturulacağını bildirdi.

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