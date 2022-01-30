NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması: Birlik konuşlandırma planı yok

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dünyanın bir numaralı gündemi olan Ukrayna - Rusya krizine dair flaş açıklamalara imza attı.

Bölgedeki üye ülkelere askeri takviye yapma kararı alan Stoltenberg, benzer bir adımın Ukrayna için de atılıp atılmayacağına açıklık getirdi.

Stoltenberg, NATO’nun olası bir Rus işgali durumunda NATO üyesi olmayan Ukrayna’ya birlik gönderme planı olmadığının altını çizdi.

İngiliz BBC'ye konuşan Stoltenberg, Ukrayna'nın çok önemli bir ortak olduğunun altını çizdi ve 'NATO üyesi olmak ile çok değerli bir ortak olmak arasında fark var' dedi.

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KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

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Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.