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NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Ukrayna#Dünya
NATOdan flaş Ukrayna açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 15:36

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken NATO'dan Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Dünyanın gözü kulağı 1 yılı aşkın süredir Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ederken NATO'dan flaş bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın uzun vadede askeri ittifakın bir üyesi olacağını söyledi.

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Stoltenberg, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye yaptığı ziyarette gazetecilere verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'NATO müttefikleri, Ukrayna'nın ittifakımızın bir üyesi olacağı konusunda anlaştılar, ancak bu aynı zamanda uzun vadeli bir perspektif.'

Stoltenberg acil sorunun Ukrayna'nın Rus işgali karşısında bağımsız bir ulus olarak kalması olduğunu vurguladı.

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#NATO#Ukrayna#Dünya

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