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NATO'dan flaş 'Türkiye' açıklaması! 'Kimse onlar kadar zarar görmedi, talepte bulunma hakları var'

#NATO#Jens Stoltenberg#Türkiye
NATOdan flaş Türkiye açıklaması Kimse onlar kadar zarar görmedi, talepte bulunma hakları var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri için Türkiye’nin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini savunarak, "Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi” dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29-30 Haziran tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak olan, İsveç ile Finlandiya’nın üyeliğinin görüşüleceği NATO zirvesi öncesi İspanya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

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"KİMSE TÜRKİYE KADAR ZARAR GÖRMEDİ"

PKK terör örgütünün, İsveç ve Finlandiya’nın da içinde bulunduğu Avrupa Birliği tarafından terör örgütleri listesine dahil edildiğine dikkat çeken Stoltenberg, “Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi” sözleriyle Türkiye’nin terörle mücadelesini haklı bulduğunu belirtti.

TÜRKİYE BAZI TALEPLERDE BULUNMA HAKKINA SAHİP

Genel Sekreter Stoltenberg Türkiye’nin, NATO’nun çok önemli bir müttefiki olduğunu ifade ederek, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu karşısında Türkiye’nin bazı taleplerde bulunma hakkına sahip olduğunu ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bu endişelerin ele alınması gerektiğini söyledi.

"DİYALOGLA ÇÖZÜLEBİLİR"

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri konusunun diyalog yoluyla çözüme kavuşacağına inandığını belirten Stoltenberg, Yunanistan ve Kuzey Makedonya arasında yaşanan isim problemi örneğinde olduğu gibi bundan önce de bazı müttefiklerin NATO’nun genişlemesi karşısında talepler ortaya koyduğunu ve diyalogla çözüme ulaştırıldığını ifade etti.

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5 SAAT SÜREN NATO ZİRVESİ

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin iki ülkeden gelen heyetle istişareler dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. 5 saat süren görüşmelerde Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İsveç heyetine İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara başkanlık etti.

NATOdan flaş Türkiye açıklaması Kimse onlar kadar zarar görmedi, talepte bulunma hakları var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu/AFP

Bakan Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamda Türkiye'nin endişelerinin, PKK ve YPG terör örgütüne ilişkin belge ve kanıtların heyetlere verildiğini belirterek "Verdiğimiz belgelerle beklentimiz budur dedik. Mazeret istemiyoruz, bilgi ve belgelerle kanıt sunduk. Mevzuat değişecekse de değişir, beklentilerimiz karşılanmalı." ifadelerini kullandı.

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STOLTENBERG'DEN 4'LÜ ZİRVE TEKLİFİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail ve Filistin'e yaptığı seyahat sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularına ilişkin açıklama yapmış ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO'nun katılacağı 4'lü bir zirve yapılmasını önerdiğini açıklamıştı.

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