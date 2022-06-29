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NATO'dan flaş Rusya açıklaması

#NATO#Rusya#Dünya
NATOdan flaş Rusya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rusya'nın NATO'nun güvenliğine 'doğrudan bir tehdit' oluşturduğunu belirtti. NATO'nun stratejik planının açıklanması öncesinde Stoltenberg, 'Rusya'nın güvenliğimiz için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu açıkça belirteceğiz' dedi.

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 Madrid'de bir araya gelen NATO liderlerinin, Ukrayna'ya karşı savaşa yanıt olarak ittifakın savunmasını elden geçirirken

İspanya'nın başkenti Madrid tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor.

NATO üyesi ülkelerin liderlerinin bir araya geldiği zirvenin ana maddelerinden birisi ise Ukrayna'daki savaş. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı güvenlikleri için bir tehdit olarak nitelendirmeye hazır olduklarını söyledi.

NATO'nun yeni stratejik planının açıklanması öncesinde Stoltenberg, 'Rusya'nın güvenliğimiz için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu açıkça belirteceğiz' dedi.

'İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaştığımız en ciddi güvenlik krizinin ortasında buluşuyoruz' diyen Stoltenberg, zirvenin 'tarihi ve 'dönüştürücü' olacağının altını çizdi.

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Çin'i düşman olarak görmediklerini belirten Stoltenberg, Çin'in silahlanma adımlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

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