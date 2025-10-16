×
Dünya Haberleri

NATO’dan dronlara karşı ortak mücadele

Güncelleme Tarihi:

Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 07:00

SON dönemde Avrupa hava sahasına yönelik ihlallerde dronların sıkça kullanılması bu araçlara karşı önlem alınmasına ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Konu, “dron duvarı” oluşturma planları yapan AB’nin yanı sıra NATO’nun da gündeminde. Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda dronlara karşı mücadelenin hızlandırılması amacıyla bir inisiyatif açıklandı.

DÜŞÜK MALİYETLİ SAVUNMA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya’nın İttifak’ın doğu kanadındaki bazı ülkelerin hava sahasını ihlal etmesinin ardından eylülde başlatılan Doğu Gözcüsü Misyonu kapsamında adım atılacağını belirtti. Bu çerçevede İnsansız Hava Sistemlerine Karşı Katmanlı Girişim (LCI-X) devreye sokulacak. NATO’nun hedefi mevcut üst düzey sistemleri değiştirmek değil mümkün olan en az maliyetle düşük katman boşluğunu uygun şekilde doldurmak. NATO, Polonya hava sahasına giren Rus dronunu Hollanda’ya ait bir F-35 savaş uçağından fırlatılan füzeyle düşürmüştü. LCI-X’le, tehdide daha düşük katmandaki unsurlarla cevap verilmesi öngörülüyor.

LCI-X, radarlar, elektro-optik sistemler ve radyo frekans sensörleriyle algılama, elektronik karıştırma ve önleyici dronlarla etkisizleştirme yapacak. LCI-X, NATO’nun komuta kontrol sistemlerine entegre edilecek. Sistemin yıl sonundan önce test edilmesi planlanıyor.

 

