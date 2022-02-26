NATO’dan Doğu kanadına takviye

Haberin Devamı

Videokonferansla düzenlenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantının ana gündem maddeleri arasında NATO’nun, özellikle doğu kanadında, müttefikleri koruma ve savunma amaçlı önlemlerinin artırılması yer aldı.

İLK KEZ AKTİVE EDİLDİ

Bu çerçevede NATO Mukabele Gücü’nün (NRF) bazı unsurlarının doğu kanadında konuşlandırılmasına karar verildi. Bazı üye ülkeler Ukrayna’ya destek amaçlı silah ve ekipman yardımı yapılması gerektiği konusunu gündeme getirdiler. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dile getirilen destek vurguları arasında hava savunma unsurlarının da yer aldığını söyledi.

NRF’in kapasitesi 40 bin asker düzeyinde. Alınan karar bu gücün tamamının konuşlandırılacağı anlamına gelmiyor. NRF’in belli unsurları harekete geçirilecek. Kara, deniz ve hava unsurlarından oluşan bazı bölümler sorunlu bölgeye yakın müttefik ülkelere konuşlandırılacak. NRF, ortak savunma için ilk kez aktive ediliyor.

Haberin Devamı

ORTAK BİLDİRİ

Binlerce askerin söz konusu olduğunu söyleyen Stoltenberg, Rusya’yı yanlış hesaplara girmemesi konusunda uyararak, “NATO topraklarının her santimini korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Toplantı sonrasında yayınlanan ortak bildiride, “Ukrayna’nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız” denildi.

RUSYA BEDEL ÖDEYECEK

Rusya’ya güçlerini derhal geri çekme çağrısı yapılan bildiride, “Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya saldırma kararı, Rusya’nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımda ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır” ifadeleri kullanıldı. NATO üyeleri, şimdi ve gelecekte İttifak’ın güvenilir ve güçlü caydırıcılığı ve savunmasının sağlanması adına gerekli her türlü konuşlandırmayı yapacaklarını duyurdular.

ERDOĞAN NATO ZİRVESİ’NDE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Milli Savunma Üniversitesi’nden katıldığı zirvede, NATO devlet ve hükümet başkanları Ukrayna’daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüştü. Saat 17.00’de başlayan zirve yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi’ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askerî müdahalesi görüşüldü” ifadelerine yer verildi. (Aziz ÖZEN/İSTANBUL)