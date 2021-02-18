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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 18.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

NATO’dan dayanışma mesajı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
NATO’dan dayanışma mesajı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak’ın kuzeyindeki Gara’ya düzenlenen operasyon sırasında 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini kınadı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda üye ülkelerin Türkiye’ye taziyelerini ilettiklerini belirten Stoltenberg, “Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir” ifadelerini kullandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının ilk günü sonunda basına konuşan Stoltenberg, Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğu, bunu görmek için haritaya bakmanın yeterli olacağı mesajını verdi.

OLUMLU YAKLAŞIM VURGUSU

Türkiye’nin terör saldırılarından en fazla mağdur olan NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Stoltenberg, “Bununla birlikte aramızda bazı farklılıklar ve anlaşmazlıklar olduğunu gizlemenin anlamı yok” dedi. NATO’nun görevinin olumlu yaklaşımlar bulmaya çalışmak olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Evet bazı sorunlar var ama NATO, bazı olumlu yaklaşımlar aranması ve bu sorunlardan bazılarının ele alınması için platform sağlıyor” diye konuştu.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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