NATO’dan dayanışma mesajı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda üye ülkelerin Türkiye’ye taziyelerini ilettiklerini belirten Stoltenberg, “Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir” ifadelerini kullandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının ilk günü sonunda basına konuşan Stoltenberg, Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğu, bunu görmek için haritaya bakmanın yeterli olacağı mesajını verdi.

OLUMLU YAKLAŞIM VURGUSU

Türkiye’nin terör saldırılarından en fazla mağdur olan NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Stoltenberg, “Bununla birlikte aramızda bazı farklılıklar ve anlaşmazlıklar olduğunu gizlemenin anlamı yok” dedi. NATO’nun görevinin olumlu yaklaşımlar bulmaya çalışmak olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Evet bazı sorunlar var ama NATO, bazı olumlu yaklaşımlar aranması ve bu sorunlardan bazılarının ele alınması için platform sağlıyor” diye konuştu.