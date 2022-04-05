NATO'dan çok sert Buça tepkisi: Yaşanan vahşetin sorumlusu Putin!

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da 410 sivilin öldürüldüğü Buça'daki katliamla ilgili konuştu. "Sivillerin hedef alınması savaş suçudur. Bu savaşta yaşananlardan, bu vahşetten ve can kayıplarından Putin'in kendisi sorumludur. Bizim sorumluluğumuz ise Ukraynalılara destek olmaktır ve buna devam edeceğiz." diyen Stoltenberg konuşmasına şu sözlerle devam etti;



GELİŞMİŞ EKİPMANLARLA DESTEĞİMİZ SÜRECEK



"Şuan daha iyi konumda bir Ukrayna ordusundan bahsetmek mümkündür bunda NATO'nun da payı var.

Putin'e baskıyı sürdürmemiz lazım. Rusya'ya görülmemiş yaptırımlar ile bedel ödetiyoruz. Ukrayna'ya desteğe daha gelişmiş ekipmanlar ile devam edeceğiz



NATO zor kararlar vererek, çatışmanın genişlemesini engellemek için çalışıyor. Ukrayna'ya destek olurken bunu çatışmayı tırmandırmadan yapmak gerekiyor. Bu bir gerçek hepimizin yüzleşmesi gerekiyor.



SON DERECE TEHLİKELİ NÜKLEER SÖYLEMLER DUYDUK



Spekülasyonlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Bizim kimyasal silah kullanmaya hazırlandığımızı söylediler. Bu gerçek değildir. Buça'daki görüntüler Avrupa'nın onlarca yıldır görmediği bir vahşet. Son derece tehlikeli, nükleer söylemler duyduk. Bu konudan bahseden ilk kendileri oldu. Savaş öncesi yığınak süresince bu söylemi başlattılar.



Gürcistan'ın yeni dışişleri bakanı ile tanışmayı dört gözle bekliyoruz. Toplantılarımız olacak Gürcistan bizim bir ortağımız ve NATO için son derece önemliler. Gürcistan'a nasıl destek olabileceğimizi görüşeceğiz"

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STOLTENBERG: ÇİN, RUSYA'NIN SALDIRGANLIĞINI KINAMAYA GÖNÜLSÜZ

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek 6-7 Nisan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, “Çin'in Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz olduğunu ve Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

NATO ayrıca Ukrayna'nın kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı korunmasına yardımcı olmak için siber güvenlik yardımı ve ekipmanı sağlamaya çalıştığını belirten Stoltenberg “Ayrıca Gürcistan ve Bosna Hersek de dahil olmak üzere Rusya'nın tehditlerine ve müdahalelerine açık NATO'nun diğer ortakları için daha fazlasını yapmaya karar vermemizi bekliyorum. Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve Avrupa Birliği masada olacak ve bize NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Kore Cumhuriyeti katılacak. Çünkü bu krizin hepimizi ilgilendiren küresel sonuçları var. Çin'in Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz olduğunu ve Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını görüyoruz. İlk kez, Çin'in güvenliğimiz ve demokrasilerimiz için sistemik bir meydan okuma teşkil eden küresel sahnede artan etkisini ve zorlayıcı politikalarını hesaba katmak bir ihtiyaç oldu” dedi.

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