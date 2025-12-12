NATO'dan 'büyük savaş' uyarısı: 'Çatışma kapımızda... Tehlike altındayız'

Haberin Devamı

Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Rutte, tehdidin "kapıda" olduğunu vurguladı. Rusya'nın savaşı Avrupa'ya geri getirdiğini kaydeden NATO Genel Sekreteri, tehlikenin gerçek ve ciddi olduğunu belirtti.

Merz ve Rutte'nin açıklamaları, yoğun bir diplomatik haftanın sonunda geldi. Ukrayna ve Avrupalı müttefikler, yeni bir barış önerisini ABD yönetimine sunmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geleneksel ittifaklardan uzaklaşma planları da Avrupalı liderlerin gündeminde yer alıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Ukrayna sürecinden hayal kırıklığına uğradığını bildirdi. Leavitt, konuşmalardan ziyade eylem beklediklerini ve savaşın sona ermesini istediklerini açıkladı. Trump bu hafta başında Avrupalı ​​liderleri "zayıf" olmakla suçladı ve kıtadaki geleneksel güvenlik ittifaklarından uzaklaşmayı planladığını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz

'AVRUPA TEHLİKE ALTINDA'

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu hedef aldığını belirtti. Avrupa'nın şimdiden tehlike altında bulunduğunu söyleyen Rutte, tarihsel boyutlarda bir savaş olasılığına dikkat çekerek, savaşın Avrupa'ya yayılma olasılığı konusunda şimdiye kadarki en sert uyarılarından birini yaptı.

Berlin'de yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'yı "bir sonraki hedefi" olarak seçtiğini iddia eden Rutte, şunları dile getirdi:

"Çatışma kapımızda. Rusya savaşı Avrupa'ya geri getirdi ve büyükbaba ve büyükannelerimizin yaşadığı kadar büyük bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Tehdit konusunda son derece net olmalıyız. Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz ve tehlike altındayız."

LİDERLER ARASINDA GERİLİM

The Telegraph'ın haberine göre, Avrupalı liderler arasında barış görüşmeleri konusunda gerilimler yaşanıyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Ukrayna'ya taviz vermesi için baskı yaptığı bildirildi. İtalyan basını, Meloni ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında fikir ayrılıkları olduğunu yazdı.

Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'nın Rusya'ya toprak tavizi içeren yeni teklifler sunduğunu duyurdu. Bu tekliflerin Washington'a iletildiğini belirten Merz, içerik hakkında detay vermedi. Alman lider, kararın Ukrayna hükümetine ve halkına ait olduğunu ifade etti.

Merz, hafta sonu ABD yönetimiyle görüşmeler yapılacağını aktararak, Berlin'de gelecek hafta başında bir toplantı düzenlenebileceğini söyledi. Merz, ABD'nin katılımının üzerinde çalıştıkları barış planına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

YENİ BARIŞ PLANI

Avrupalı liderlerin desteğiyle hazırlanan teklif, Trump'ın 28 maddelik barış planının revize edilmiş hali. Bu plan, Ukrayna'dan toprak tavizi ve ordu küçültmesini şart koşuyordu. Yeni önerilerde, Donbas'ta silahsızlandırılmış bölge oluşturulması fikri yer alıyor.

Avrupa'da, Ukrayna'nın Donbas'tan kısmen çekilmesi tartışılıyor. Avrupa'nın barış teklifinde, Ukrayna'nın bölgeyi Ruslara bırakması Rusya'nın da çekilmesi şartına bağlandı. Ukraynalı müzakereciler, Donetsk ve Luhansk konusunda uzlaşma arıyor.

Merz, Kiev yönetimini Ukrayna halkının kabul etmeyeceği bir anlaşmaya zorlamanın hata olacağını vurguladı. Almanya Şansölyesi, Putin'in sivil halka karşı acımasız bir savaş sürdürdüğünü ve zaman kazanmaya çalıştığını söyledi. Merz, sağlam güvencelerle desteklenen bir ateşkes istediklerini bildirdi.

İNGİLTERE VE RUSYA ARASINDA TANSİYON YÜKSEK

İngiliz Kraliyet Donanması, perşembe günü Kuzey Denizi'nden Manş'a seyreden Rus denizaltısı Krasnodar'ı takip ettiğini açıkladı. 3 gün süren operasyonda Merlin helikopteri ve Tidesurge tanker gemisinin görev yaptığı bildirildi.

Operasyon, son aylarda İngiliz ve Rus gemilerinin karşı karşıya geldiği bir dizi olayın devamı niteliğinde. Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, 19 Kasım'da Rus casus gemisi Yantar'ın İngiltere sularına girdiğini duyurmuştu. Yantar'ın kendisini engellemeye çalışan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) pilotlarına lazer tuttuğunu kaydeden Healey, olayın ardından Putin'e "Ne yaptığınızı biliyoruz" mesajı vermişti.

İNGİLİZ PARAŞÜTÇÜ UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Kremlin, cephe hattından uzakta bir İngiliz paraşütçünün ölümü sonrası açıklama yaparak, Ukrayna'da görev yapan İngiliz askerlerinin "meşru hedefler" olarak değerlendirdiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz güçlerinin hedef haline geleceğini ifade etti.

Öte yandan Rusya, Ukrayna cephesinde yeni kazanımlar elde ettiğini ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Liman yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rus güçlerinin cephede ilerleme kaydettiğini belirten Bakanlık, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Liman yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesini kullandı.

ABD'DEN UKRAYNA'YA DONBAS BASKISI

Avrupalı liderlerin Paris'te hafta sonu yapacağı görüşmelerde, son barış teklifinin ayrıntıları netleştirilecek. Ukrayna, toprak tavizleri görüşülmeden önce ABD'nin güvenlik garantileri konusunda anlaşma sağlanmasını istiyor.

Görüşmelere yakın yetkililer, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın Ukrayna'ya "inanılmaz bir baskı" uyguladığını aktardı. Bu baskının, Kiev'i Donbas'tan çekilmeye ikna etmek için yapıldığı iddia edildi. Merz, NATO içinde ABD ile anlaşmazlık olduğu iddialarını reddetti. Rutte ise ABD'nin Avrupa'ya bağlılığının açık olduğunu dile getirdi.

AVRUPA'DA SAVAŞ HAZIRLIKLARI

NATO liderleri, Rusya'nın Ukrayna sonrası Estonya gibi doğu sınırındaki üyelere saldırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Polonya ve Almanya gibi ülkeler, savunmalarını güçlendirmek için yeni askeri eğitim programları başlattı.

Geçtiğimiz hafta Almanya'da asker sayısını artırmayı hedefleyen askerlik hizmetinin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı Federal Meclisten (Bundestag) geçti. Federal Meclisin kabul ettiği yasa tasarısına göre 18 yaşına girenlere Alman ordusunda hizmet yapmak için motivasyonu ve uygunluğunu saptamak amacıyla bir form gönderilecek. Erkekler için bu formun doldurulması zorunlu olacak. Ayrıca 1 Ocak 2008'den sonra doğan erkekler için askerlik muayenesi zorunlu hale getirilecek. Askere öncelikle gönüllük esasına göre çağrılacak.

Avrupa genelinde hava saldırılarına karşı sığınakları dayanaklı hale getirmek için de çalışmalar yürütülüyor. Haziran ayında Almanya’daki sığınakların durumuyla ilgili inceleme yapan Halkın Güvenliği ve Felaket Yardımı Federal Dairesi, yeterli sığınak olmadığının belirlendiğini açıklamıştı. Yetkililer, mevcut sığınakların 480 bin kişiye yeteceğini belirterek, kapasiteyi 1 milyona çıkarmak için kısa vadede tüneller, metro istasyonları, yeraltı garajları ve kamu binalarının bodrumlarının korumalı sığınaklara dönüştürülmesi yönünde kapsamlı bir plan hazırladıklarını belirtti. Baltık ülkeleri, Fransa ve Polonya gibi ülkelerde de benzer çalışmalar başlatıldı.