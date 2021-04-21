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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

NATO'dan Baltık Denizi'nde Rus askeri uçaklarına önleme

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NATO'dan Baltık Denizi'nde Rus askeri uçaklarına önleme

NATO'ya bağlı savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus askeri uçaklarına önleme yaptı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO radarları dün Baltık Denizi üzerinde kime ait olduğu belirlenemeyen uçaklar tespit etti. Bunun üzerine NATO'nun Almanya'daki Birleşik Hava Operasyonları Merkezi, Baltık bölgesindeki müttefik savaş uçaklarının havalanmasını istedi.

Estonya, Litvanya ve Polonya'daki NATO uçakları, uçuş planı vermeyen ve bazıları radar sinyalleriyle tanımlanamayan uçakları takip ve önleme için havalandı. NATO uçaklarının Almanya, İtalya ve Polonya'ya ait savaş jetleri olduğu bildirildi.

NATO, Rusya'ya ait Tu-160 tipi iki bombardıman uçağı ile bunlara eşlik eden Su-27 tipi ve Su-35 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde uçtuğunu belirledi.

Rus bombardıman uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı 3 saatin ardından Rus hava sahasına döndükleri kaydedildi.

Rus uçaklarının sivil hava trafiği kontrolörleri tarafından tespit edilemeyeceği için sivil uçuşlar açısından tehlike oluşturabileceği ifade edildi.

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