NATO'dan Baltık Denizi hamlesi: Askeri varlık artırılacak

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la telefonda görüştüğünü, kesintilerle ilgili yürütülen sabotaj soruşturmasını ele aldığını bildirdi.

Tam dayanışma ve desteğini ifade ettiğini belirten Rutte, "NATO Baltık Denizi'ndeki askeri varlığını artıracak." ifadesini kullandı.

OLAY

Finlandiya basını, elektrik şebekesi operatörü Fingrid'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlerde, 25 Aralık'ta yerel saatle 12.26'da şebekede kesinti olduğunu duyurmuştu.

Baltık Denizi altındaki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında da kesinti yaşandığı belirtilmişti.

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen gemilerinden birinin geçtiğini iddia etmişti. Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirmelerinin ardından incelemelerinin sonucunda, gemi çıpalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu kaydetmiş, kablolardaki hasarın çapalar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtmişti.

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Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli filo kurduğu iddia ediliyor.

Avrupa Birliği, kesintilerden Rusya'yı sorumlu tutarak Avrupa'nın kritik altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle bu ülkeye yönelik ek yaptırımlar hazırlanacağını bildirmişti.