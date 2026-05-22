NATO’dan Ankara’ya hazırlık toplantısı

NATO dışişleri bakanları, İttifak’ın en yeni üyesi İsveç’in ev sahipliğinde Helsingborg kentinde bir araya geldi. NATO üyesi 32 ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantı, 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi öncesindeki en kritik kavşaklardan biri olması açısından önem taşıyor. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği toplantının en önemli gündem maddelerinden biri Ankara Zirvesi’ne yönelik hazırlıklar.

LAHEY’DE KARARLILIK

Geçen yıl Lahey Zirvesi’nde özellikle savunma yatırımları konusunda önemli kararlar alan NATO, 22 yıl aradan sonra Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı ikinci liderler düzeyindeki toplantı olma özelliği taşıyan Ankara Zirvesi’nde, verilen taahhütlerin yerine getirilmesine odaklanacak. Bakanlar, Helsinborg’da, Lahey’de kararlaştırılan savunma yatırım planı, savaş kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ve savunma sanayisinde üretimin artırılması konularında atılan ve atılması gereken adımları değerlendirecekler. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de önceki gün düzenlediği basın brifinginde, “Lahey’de kararlaştırılan taahhütleri yerine getirmek için güvenilir bir yol izlememiz gerekiyor” dedi.

ZELENSKİ’YE DAVET GİDEBİLİR

NATO dışişleri bakanları, zirveye kimlerin davet edileceği konusunu da masaya yatıracaklar. Avrupa Birliği kurumlarının liderlerinin zirveye davet edilmesi kesinleşti. Ukrayna Cumhubaşkanı Volodimir Zelenski’nin davet edilmesi de bakanların ele alacağı başlıklar arasında yer alacak. Netleştirme bekleyen bir başka konu da 2004’te İstanbul’da yapılan zirvede oluşturulan İstanbul İşbirliği İnisiyatifi (ICI) temsilcilerinin davet edilip edilmeyeceği. Türkiye, İstanbul’da hayata geçirilen bir inisiyatifin temsilcilerinin Ankara’da tekrar bir araya gelmesinin mantıklı bir devam süreci olacağı görüşünde. ICI ülkeleri olan Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt’e davet çıkarsa bunun liderler düzeyinde olması beklenmiyor. Üye ülkelerin yeşil ışık yakması halinde, ICI etkinliğinin zirve marjında ayrı bir toplantı olarak tasarlanması sözkonusu olabilir. ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımı konusunda yapılan haberler de soru işaretlerine neden oluyor.

UKRAYNA VE ABD KONULARI

Helsingborg’da Ukrayna’ya destek ve ABD’nin Avrupa’daki bazı unsurlarını geri çekme kararı bağlamında yük kaydırma yaklaşımı da bakanların gündeminde. Rutte, herkesin ihtiyaç duyduğu güvenliği sağlamak için daha sağlıklı ve daha sürdürlebilir bir görev dağılımına sahip daha güçlü bir NATO’nun gerekliliğinin altını çizdi.