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NATO'dan ANKA-3 paylaşımı

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#NATO#ANKA-3#Paylaşım
NATOdan ANKA-3 paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 12:11

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum, TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3'e ilişkin paylaşımda bulundu.

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NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum'un (JFCBS) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yeni nesil hayalet insansız savaş uçağı ANKA-3'e yer verildi.

NATOdan ANKA-3 paylaşımı

Açıklamada, NATO Ankara Zirvesi'nde varılan mutabakat uyarınca Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın yeni kabiliyetler ortaya koyduğu ve ortak güvenlik adına daha fazla sorumluluk aldığı belirtildi.

NATOdan ANKA-3 paylaşımı

Müttefik savunma sanayisi üretiminin genişlediğine dikkat çekilen değerlendirmede, “NATO 3.0 tam olarak budur. Bu, ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğu anlamına gelir” ifadelerine yer verildi.

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#NATO#ANKA-3#Paylaşım

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