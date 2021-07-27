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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

NATO'dan 'Afganistan' açıklaması

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NATO'dan 'Afganistan' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştüğünü, ülkeyi desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan'daki son gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gani ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Afganistan'daki güvenlik durumunun son derece zorlu olmaya devam ettiğini ve müzakere yoluyla bir çözüm gerektirdiğini kaydeden Stoltenberg paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

'NATO, sivil varlığı fonlamak ve yurt dışı eğitim de dahil olmak üzere Afganistan'ı desteklemeye devam edecek'

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