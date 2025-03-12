NATO’dan AB’ye Türkiye telkini: Ankara’yla ilişkileri iyileştirin

Haberin Devamı

Bu tartışmalarda Türkiye de önemli yer tutuyor. Son dönemde Türkiye’yle ilişkilerin iyileştirilmesi ve işbirliğinin arttırılması çağrılarına sıkça rastlanıyor. Bunun önemli bir örneğini de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin AB liderlerine yaptığı, “Türkiye’yle ilişkileri iyileştirin” çağrısı oluşturdu.

YEMEKTE KONUŞTU

Rutte’nin şubat ayı başlarında AB liderleriyle bir araya geldiği özel bir öğle yemeğinde Türkiye’yle işbirliğinin arttırılmasının önemine vurgu yaptığı ve bu işbirliğinin işlerlik kazanması için Ankara’yla temasa geçilmesi çağrısında bulunduğu belirtiliyor. Financial Times’da yer alan bir habere göre, Rutte, yemekte bulunan AB liderlerinden yıllar süren gergin ilişkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temaslarını arttırmalarını istedi. Rutte, ocakta Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı bir konuşmada da, “AB üyesi olmayan müttefiklerin AB savunma sanayi çabalarına dahil edilmesinin Avrupa’nın güvenliği için hayati önem taşıdığına inanıyorum” dedi.

Haberin Devamı

TARTIŞMA SÜRÜYOR

AB ülkeleri, Komisyon tarafından savunma harcamaları için önerilen 150 milyar Euro’luk ortak borçlanma bağlamındaki projelerin AB üyesi olmayan ortaklara da açılması konusunda tartışma içinde. Türkiye de gündem maddesi. Almanya, Türkiye’nin kapsama alınmasını savunurken Fransa, AB içinde kalınmasından yana. Türkiye konusunda benzer bir tartışma, 1.5 milyar Euro kaynaklı Avrupa Savunma Yatırım Programı (EDIP) için de yaşanıyor.