NATO’da yüzde 5 pazarlığı başladı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ini savunma harcamalarına ayırması yönündeki talebi NATO’da resmen ve ilk kez bakanlar düzeyinde ele alındı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, mevcut hedef olan yüzde 2’nin yetersiz olduğunu belirterek, ülkesinin yüzde 5 talebini yineledi. ABD’nin talep ettiği yüzde 5 hedefi pek çok NATO üyesi ülke için ne siyasi ne de ekonomik açıdan erişilebilir. 2014’te belirlenen yüzde 2 hedefini bile 32 ülkeden 24’ü karşılayabilmiş durumda. En yüksek oranlar Polonya (yüzde 4.1), Estonya (yüzde 3.4) ve ABD’de (yüzde 3.3). Genel kanı yüzde 2 oranının yükseltilmesi gerektiği ancak oranın yüzde 5 değil yüzde 3 ya da biraz üzerinde olması yönünde. Türkiye de hedefin yükseltilmesine destek veriyor ancak oran konusunda henüz spesifik bir yaklaşımı yok. Yeni oranın, haziranda Lahey’de yapılacak zirveye kadar belilrenmesi hedefleniyor.