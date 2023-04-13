NATO’da Yunan planı tutmadı

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6 Şubat depremlerinden sonra, Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatan Yunanistan’ın, 1923 Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde bulunan Ege Denizi’ndeki Taşoz ve Bozbaba (Alios Afstrtios) adalarını NATO tatbikatına dahil etme teşebbüsü, Türkiye’nin tepkisi üzerine sonuç vermedi.

TÜRKİYE’DEN RET

“CNN Greece” ve “Onalert” dahil gibi bazı Yunan haber sitelerine göre, bu yıl 27-31 Mart tarihleri arasında Yunanistan’da yapılması programlanan NATO’nun “Ramstein Guard” isimli hava tatbikatının planlarını hazırlamakla görevli Yunan Genelkurmay Başkanlığı, tatbikat bölgelerine kuzey Ege’deki Taşoz ve Bozbaba adalarını da dahil etti. NATO’daki Türk kurmaylar, tatbikat planlarının onayı için yapılan toplantıda “Doğu Ege adalarının gayri askeri stütüsü ihlal ediliyor” diyerek, söz konusu iki adanın tatbikat planlarından çıkarılmasını istediler. NATO Türkiye’nin itirazını kabul etti. Müttefik Hava Komutanlığı AIRCOM, “Ramstein Guard” tatbikatını iptal etme kararı aldı.

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YUNANLARDAN TEPKİ

Aynı haberlerde, Yunan kurmayların, Ege adalarının Türkiye’den tehdit gördükleri için silahlandırdığını iddia ederek, NATO’nun Taşoz ve Bozbaba adalarının tatbikata dahil edilmemeleri kararına tepki gösterdikleri belirtildi.

6 YIL ÖNCE DE OLMUŞTU

NATO’nun 2017’deki “Ramstein Guard” tatbikatında da benzer gelişmeler yaşanmıştı. Yunan kurmaylar, o tatbikatın planlarına bir Yunan savaş uçağının Limni Adası üzerinde uçması senaryosu dahil etmek istemiş, Türk kurmaylar da yine aynı nedenle tepki göstermişti. NATO, Türkiye’nin itirazını haklı bulunca, Yunanistan yine tatbikatı iptal etmişti. Türkiye, Lozan ve Paris Antlaşması çerçevesindeki adaların silahlandırılmasına karşı çıkıyor, Yunanistan ise milli müdafaa çerçevesinde böyle bir hakkı olduğunu savunuyor.

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AK PARTİ BEYANNAMESİ YUNAN MEDYASINDA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin Ege anlaşmazlıkları ile ilgili tezlerini tekrarlamasını, yeni yakınlaşma sürecinin uzun ömürlü olmayacağına dair “ilk işaret” sayan Yunan medyası, AK Parti’nin seçim beyannamesini “ikinci işaret” olarak değerlendirdi. Yunan medyasında, AK Parti seçim beyannamesinde Yunanistan ile ilgili ifadelerin bir bölümü “Erdoğan’dan tahrik”, “Türkler yine eski kaseti çalıyor”, “Milliyetçilik heyezanı” ve “Yakınlaşma sürecini çöpe atıyorlar” başlıkları ile yer verildi.

Yunan medyası AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan “Yunanistan’ın uluslararası hukuku ve anlaşmaları ihlal eden adımları, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz ölçekli güvenliğini riske atmaktadır” ve “Mavi vatanımızın en temel sütunlarından Doğu Akdeniz ve Ege’de, ülkemizin ve KKTC’nin uluslararası hukuktan kaynağını alan meşru menfaatlerini bütün imkanlarımızı seferber ederek koruyacağız” bölümlerini yayınladı. Buna karşı aynı “Asrın felaketinde yanımızda yer alan Komşumuz Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz’deki uzlaşmazlıkları diplomatik müzakereler ile çözüme ulaştırmaya çalışacağız. Bunun iki komşu ülkenin ekonomik, insani ve kültürel etkileşim ve iş birliklerini de güçlendireceğine inanmaktayız” ifadesine hiç yer verilmedi.