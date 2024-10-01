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NATO’da Rutte dönemi başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Mark Rutte#Jens Stoltenberg#NATO
NATO’da Rutte dönemi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

Eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte (57), NATO Genel Sekreterliği görevini bugün Jens Stoltenberg’den devralıyor.

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Göreve atanan dördüncü Hollandalı siyasetçi olan Rutte, daha önce süresi uzatılan Norveçli Stoltenberg’in ayrılmasının ardından, İttfak’ın yeni Genel Sekreteri olarak göreve başlıyor. Rutte, 32 NATO üyesi ülkenin büyükelçileri tarafından Haziran ayı sonunda resmi olarak atandıktan sonra yaptığı açıklamada, “İttifak, ortak güvenliğimizin köşe taşıdır ve öyle kalacaktır” ifadesini kullanmıştı.

Mark Rutte’nin göreve başlaması, 32 üyeli ittifak için kritik bir zamana denk geliyor. İttifak Ukrayna’daki devam eden çatışma, Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya’nın gelecekteki eylemleri hakkındaki endişeleri ve NATO’ya şüpheyle yaklaşan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve dönme olasılığıyla karşı karşıya. NATO yetkilileri ve diplomatları, yeni dönemde de İttifak’ın önceliklerinin değişmeyeceğini ifade ederken, 13 yıl görev süresiyle Hollanda’nın en uzun süre başbakanlık yapan ismi olan ve siyasi krizleri atlatma becerisiyle “teflon Mark” lakabı kazanan Rutte, mutabakat sağlayıcı ve koalisyon kurucu olarak görülüyor.

 

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#Mark Rutte#Jens Stoltenberg#NATO

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