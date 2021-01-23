NATO’da önemli buluşma

Türkiye ile Yunanistan arasında olay ve kazaların önlenmesi amacıyla oluşturulan ayrıştırma usullerine ilişkin görüşmelere dönülmesinden hemen sonra yapılan görüşme, iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin hemen öncesinde yapılması açısından dikkat çekiciydi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin olarak İttifak içinde birlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiği mesajını verdi. Türkiye’nin NATO’nun caydırıcılığında ve savunmasında kritik ve öncü roller üstlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Afganistan’da ve Irak’ta NATO misyonlarına destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Irak’taki gelişmelerin de ele alındığı görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Stoltenberg de ayrıştırma usulleri mekanizmasının gerilimi düşürerek siyasi görüşmeler için alan oluşmasına yardımcı olduğunu belirtti ve gelecek hafta İstanbul’da yapılacak istikşafi görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ifade eti. Stoltenberg, İttifak’a yönelik katkıları nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etti.