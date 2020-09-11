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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

NATO'da kritik toplantı: Türkiye önkoşulsuz görüşmeye hazır

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
NATO'da kritik toplantı: Türkiye önkoşulsuz görüşmeye hazır
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Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri iki günlük ertelemenin ardından Doğu Akdeniz’deki sorunları görüşmek için dün NATO Karargahı’nda bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut sorunlar değil, askeri anlamda kaza ve istenmeyen olayların yaşanmasını engelleme amaçlı protokoller, prosedürler ve önlemler üzerinde duruldu. Taraflar benzer toplantıya önümüzdeki günlerde devam edilmesinde mutabık kaldı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Türk tarafı, Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunun ön koşulsuz diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “NATO Karargahı’ndaki teknik toplantı tamamlandı. Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır” denildi.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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