NATO'da kritik toplantı: Türkiye önkoşulsuz görüşmeye hazır

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut sorunlar değil, askeri anlamda kaza ve istenmeyen olayların yaşanmasını engelleme amaçlı protokoller, prosedürler ve önlemler üzerinde duruldu. Taraflar benzer toplantıya önümüzdeki günlerde devam edilmesinde mutabık kaldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Türk tarafı, Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunun ön koşulsuz diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “NATO Karargahı’ndaki teknik toplantı tamamlandı. Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır” denildi.