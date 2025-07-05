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NATO'da kritik görev: Türkiye devraldı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#NATO#Görev
NATOda kritik görev: Türkiye devraldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 17:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez icra edilmek üzere İspanya'dan devralındığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini devraldığını duyurdu. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin NATO taahhütleri kapsamında, arasında NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez icra edilmek üzere 4 Temmuz 2025 tarihinde İspanya CATF/CLF Karargahı'ndan devralındı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, görevin 30 Haziran 2026 tarihine kadar Türkiye tarafından yürütüleceği belirtildi.

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#Türkiye#NATO#Görev

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