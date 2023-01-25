NATO’da çıkmaz

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İsveç’in başkenti Stockholm’de Kuran’ın yakıldığı eylem, bu ülkenin üyelik sürecine ağır bir darbe indirirken, NATO’da bu konuda iyiden iyiye çıkmaz oluşmaya başladı. Üyelik için bir son tarih kuralı bulunmamakla birlikte kulislerde, İsveç ve Finlandiya’nın, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’nde masaya tam üye olarak oturmalarının arzu edildiği yorumlarına sıkça rastlanıyor. Stockholm’deki eylemi tasvip etmediğini ortaya koyan İsveç hükümeti de oluşan tablodan rahatsız.

İKİ ÜLKEYE ÇAĞRI

Alman medyasına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “İfade özgürlüğü İsveç’te ve diğer tüm NATO ülkelerinde değerli bir metadır. İşte bu yüzden bu uygunsuz eylemler otomatik olarak yasa dışı değildir” dese de Stockholm’deki bu davranışa kesinlikle karşı olduğunun altını çizdi. Stoltenberg, onay sürecini tamamlamayan iki başkent olan Budapeşte ile Ankara’ya prosedürleri hızlandırma çağrısında bulundu.

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İSVEÇ’İN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’den destek beklememesi gerektiği yönündeki sözlerinin ardından konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise “İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında ortak NATO üyeliğimiz konusunda işleyen müzakerelere geri dönebilmemiz için sükûnet çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA BEKLİYOR

Öte yandan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Fin televizyonu Yle’ye demecinde, iki ülkenin aynı anda üye olmasının her iki ülkenin güvenliği açısından kesinlikle bir numaralı seçenek olduğunu belirterek, “Ancak durumu yeniden değerlendirmeye hazır olmalıyız” diye konuştu. Haavisto, protestocuların Finlandiya ve İsveç’in güvenliği ile oynadıklarını söyledi.

‘ÜÇLÜ MEKANİZMA’ ASKIYA ALINDI

İsveç’in başkenti Stockholm’de PKK/YPG yandaşlarının gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan çirkin saldırı ve Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kuran-ı Kerim yakılması üzerine Ankara’nın talebiyle İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasındaki 3’lü Daimi Ortak Mekanizma Toplantıları süresiz olarak iptal edildi. Ortak Mekanizma’nın üçüncü toplantısının önümüzdeki ay Brüksel’de yapılması planlanıyordu.