NATO’da 70’inci yıl: Türkiye, önemi haritadan bile anlaşılan üye

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in deyimiyle, “sadece haritaya bakmanın bile önemini anlamaya yeteceği” bir üye olan Türkiye, jeostratejik konumu ve deneyimiyle transatlantik güvenliğinin kilit aktörlerinden. Üyeliğin ilk dönemlerindeki konjonktür şimdikinden çok farklı olsa da bu durum Türkiye’nin NATO’daki ağırlığını etkilemedi. Bazı sıkıntılara rağmen Türkiye, NATO ve müttefiklerin güvenliğinin ayrılmaz parçası. NATO da Türkiye açısından aynı konumda.

İLK BEŞ ARASINDA: Türkiye üye olduğundan bu yana ortak savunmaya azımsanmayacak düzeyde katkı yaptı. NATO misyonlarının tamamına yakınına fiili destek verdi. Veriler, Türkiye’nin NATO misyonlarına en fazla katkı veren ilk beş müttefik arasında olduğuna işaret ediyor. Komuta yapısında prestijli bir konumda olan Türkiye, NATO’nun kritik unsurlarına ev sahipliği yapıyor.

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SOMUT KATKI: NATO’nun güvenlik şemsiyesi altındaki Türkiye, İttifak’a sadece konvansiyonel tehditlere karşı savunma ve güvenlik sağlamanın ötesine geçti. Terörle mücadele ve göç gibi son yılların en önemli sınamalarında NATO’ya neler katabileceğini somut şekilde ortaya koydu.

TÜRKİYE İSTEMEZSE OLMAZ: Türkiye’nin İttifak ile ilişkiler zaman zaman kamuoyunda tartışmaya neden oluyor. NATO’nun, bazen Türkiye’nin istemi dışında hareket ettiği algısı var. Oysa bu, oybirliği mekanizması nedeniyle mümkün değil. Türkiye’nin, kritik güvenlik çıkarları söz konusu olduğunda tek başına kalmayı göze alarak kararı şekillendirdiği örneklerin sayısı hiç de az değil.

ANLAMSIZ TARTIŞMA: Özellikle S-400’leri almasından sonra İttifak içinde “Türkiye’nin yönü” tartışılır oldu. Ankara, “Türkiye’nin bir yere gittiği yok, 70 yıldır olduğu gibi güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olmayı sürdürüyor” mesajını her platformda vermeyi sürdürüyor.

GELECEĞE KATKI: Türkiye gerek NATO 2030 hedefleri gerekse haziranda güncellenecek Stratejik Konsept’e, ulusal çıkarlarını da dikkate alarak yapacağı önerilerle NATO’nun geleceğine yönelik katkılarını sürdürecek.

TÜRK DELEGASYONU’NDAN KUTLAMA MESAJI

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NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin İttifak’a girişinin 70. yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Türkiye’nin, “Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenlik ve istikrarının korunmasında vazgeçilmez bir aktör olduğunu” belirten Bak, özetle şunlara değindi:

TÜRKİYE GÜVENLİK SAĞLAYICISI

“Türkiye, NATO’nun güvenlik şemsiyesinden faydalandığı gibi NATO operasyonları ile misyonlarına güçlü bir katılım sağlayarak, bir güvenlik tüketicisi değil, güvenlik sağlayıcısı olma niteliğini somut bir şekilde ortaya koymuştur. Ülkemiz, NATO harekât ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk beş, ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk yedi müttefik arasında yer almakta, NATO’nun ikinci büyük askeri gücü olarak ön plana çıkmaktadır. Savunma sanayisinde yaptığı atılımlarla, İttifak’ın caydırıcılığına büyük katkılar sunmaktadır.

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KARARLILIKLA SÜRECEK

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonumuz da hem halk iradesinin NATO çalışmalarına yansıtılmasına aracı olmakta hem de müttefik ülkelerle yakın işbirliği içinde siyasi danışma sürecine katkıda bulunmaktadır. Türk Delegasyonu; güvenlik, istikrar ve barışa destek sağlama kararlılığıyla çalışmaları en etkin şekilde sürdürecektir.