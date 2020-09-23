NATO’da 5’inci toplantı 45 dakika sürdü

Saat 13.45’de başlayan toplantı 14.30’da sona erdi. “Ayrıştırma usulleri” olarak tanımlanan Doğu Akdeniz ve Ege’deki ihtilaflı ve ihtilaflı olmayan bölgelerin ele alındığı teknik toplantıya önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı. Bundan önceki toplantılar yaklaşık iki saat sürerken dünkü toplantının kısa sürmesi dikkat çekti. Kulislerde, Yunan tarafının ayrıntıya girmek istememesi nedeniyle toplantının bittiği öne sürüldü.

LOZAN’LI İKİNCİ NAVTEX

Türkiye, daha önce İzmir’in Çeşme ilçesi karşısındaki Sakız Adası için yayınladığı ve Yunanistan’ın Lozan Antlaşmasını ihlal ettiğini belirttiği NAVTEX’in bir benzerini Gökçeada ve Bozcaada’nın karşısındaki Limni için de yayınladı. Süresi 24 Eylül saat 11.00’de sona erecek yeni NAVTEX’te, Limni Adası’nın Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün Yunanistan tarafından ihlal edildiği kaydedildi.