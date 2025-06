NATO Zirvesi'ne damga vuran diyalog! Beyaz Saray'dan 'babacık' paylaşımı... Rutte: O anlamda söylemedim

Hollanda'nın Lahey kentinde 24-25 Haziran 2025 tarihleri arasında 32 üye devletin katılımı ile gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump zirvede bir araya geldi. Rutte ve Trump, bir yandan birbirleriyle sohbet etti bir yandan da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran ve İsrail arasında 12 gün boyunca süren savaş, ikilinin konuşması sırasında gündeme gelirken NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, Orta Doğu'daki ateşkese ilişkin "Bazen babacığın sert konuşması gerekir" yorumu dikkat çekti.

Rutte'nin sözlerini haklı bulan Trump, "Bazen kavga etmelerine izin vermek gerekiyor. Daha sonra durdurması daha kolay oluyor. Sert bir dil kullanmak gerek. Arada bir belli başlı kelimeleri dile getirmek lazım" dedi.

Trump'tan "babacık" diye bahseden ve konuşma sırasında ABD Başkanı'ndan övgüyle bahseden Rutte, "Sen güçlü bir adamsın. Ama aynı zamanda barışçısın. İsrail ve İran arasında ateşkesi sağlamada başarılı oldun. Seni takdir etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

RUTTE'DEN GERİ ADIM

Zirve sırasında bir gazeteci, Rutte'ye "ABD ile iş yaparken bu şekilde davranmanız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? İltifat ve övgü yoluyla mı? Bu biraz küçük düşürücü değil mi? Sizi zayıf göstermiyor mu?" diye sordu.

Rutte, gazetecinin sorusunu, "Buna katılmıyorum, bence zayıf göstermiyor. Bu bir zevk meselesi. Ben onun iyi arkadaş olduğunu düşünüyorum" sözleriyle yanıtladı.

Rutte'nin sevgi gösterisi hakkında Trump'a da, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, size babacık dedi. Siz NATO müteffiklerinizi çocuklarınız gibi mi görüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Trump bu soruya, Rutte'nin kendisini sevdiğini söyleyerek cevap verdi.

İfadesi dünya basınında geniş yankı uyandıran NATO Genel Sekreteri, daha sonra yaptığı açıklamada Trump'ı "baba" olarak görmediğini ve bu ifadeyi şaka amaçlı kullandığını söyledi.

Rutte, "babacık" kelimesinin Avrupa'da kullanılan bir tabir olduğunu hatırlatarak, "ABD'ye duyulan güveni mecazi bir dille tarif ettim" dedi.

Rutte, "Bazen babacığın sert konuşması gerekir" ifadesini de Trump'ın İsrail ve İran'ın ateşkes kararlarına uymaması sonrası küfürlü konuşmasına atıfla kullandığını belirtti.

BEYAZ SARAY'DAN "BABACIK" PAYLAŞIMI

Beyaz Saray sosyal medya hesabı, Rutte'nin geri adım attığı açıklamalarının ardından "Babacık" paylaşımı yaptı.

🎶 Daddy’s home… Hey, hey, hey, Daddy.



President Donald J. Trump attended the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/asJb5FD2Ii