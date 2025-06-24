NATO Zirvesi'nde gündem savunma harcamaları ve Ukrayna

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Lahey’deki Zirve, transatlantik ilişkilerdeki gelişmelerin ve Ukrayna savaşının Avrupa güvenliğinin geleceğine etkilerinin tartışıldığı bir ortamda gerçekleştirilecek.

Lahey Zirvesi’nin ana gündemini, müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaları yönünde alacakları karar ve böylelikle Avrupa güvenliğinde daha adil bir külfet paylaşımı sağlanması başlıklarının oluşturması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Zirve’de, Müttefiklerin savunma harcamalarının 2035 yılına kadar GSYİH’lerinin toplamda yüzde 5’ine yükseltilmesinin kararlaştırılması bekleniyor.

Zirve’de ayrıca, Avrupa-Atlantik bölgesi genelinde savunma sanayii üretim kapasitesinin artırılması ve bu yönde müttefikler arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkânları da gündemde olacak.

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Zirve’de Ukrayna konusu da ele alınacak olup, genel durum değerlendirmesinin yanı sıra müttefiklerin bu vesileyle Ukrayna’ya yönelik destek taahhütlerini de teyit edeceği tahmin ediliyor.

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TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE MESAJI VERECEK

Türkiye’nin Zirve’de, savunma harcamalarının artırılmasının beklendiği mevcut güvenlik ortamında, 2023 Vilnius ve 2024 Washington zirvelerinde alınan kararlarla da uyumlu olarak, müttefikler arasındaki savunma sanayii ticareti önündeki bariyerlerin şartsız şekilde kaldırılması beklentisini dile getirmesi öngörülüyor.

İttifaka yönelik iki ana tehditten biri olan terörizmle mücadelede NATO’nun rolünün güçlendirilmesi gerektiğini açıklayacak olan Türkiye'nin, AB’nin, savunma ve güvenlik gayretlerinde AB üyesi olmayan Avrupalı Müttefiklerin katılımına da imkân verecek şekilde daha stratejik ve vizyoner bir bakış açısı geliştirmesi zaruretini vurgulaması bekleniyor.