NATO zirvesi öncesi uyarı... Moskova: Üçüncü ülkeler karışmasın

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RUSYA, Ukrayna’ya gerçekleştirdiği askeri müdahalenin 26’ncı gününde üçüncü ülkeleri savaşa dahil olmamaları konusunda uyardı. Moskova’nın bu açıklama ile Polonya’yı hedef aldığı üzerinde duruluyor. Moskova’dan bu açıklama, 24 Mart’ta Brüksel’de yapılacak olağanüstü NATO zirvesi öncesinde geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna’daki sürece üçüncü tarafların müdahale girişiminin tarafımızdan son derece olumsuz karşılanacağı bilinmeli. Bu hususta özel harekâtın başladığı 24 Şubat günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyayı konuşmasıyla uyarmıştı. İlgili ülkelerin konuşmasını bir kez daha dikkatle okumasını önemle tavsiye ederim” dedi. Putin, bu konuşmasında NATO başta olmak üzere üçüncü bir devletin Ukrayna’ya müdahil olması durumunda Rusya’nın karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu dile getirmişti.

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POLONYA BARIŞ GÜCÜ İSTİYOR

NATO zirvesi öncesinde Varşova’dan alınan duyumlara göre 2 milyon Ukraynalı mülteciyi kabul eden Polonya, yaşanan insanlık dramına “dur” denmesini istiyor. Polonya hükümeti, 24 Mart NATO zirvesinde Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesini gündeme getirecek. Varşova’nın niyeti hakkında Amerikan CNN televizyonuna açıklama yapan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Greenfield, “Biz bu krizin ABD’yi içine çekecek savaşa dönüşmesini istemiyoruz. NATO’da Polonya’nın önerileri hakkında nasıl karar alınacağını söylemek zor. Tabii başka ülkelerin NATO dışında Ukrayna’ya asker gönderme konusunda kararı kendilerinin vermesi gerekecek” açıklamasını yaptı.

BIDEN’IN PUTİN’E SÖZLERİNE MOSKOVA’DAN NOTA



RUSYA Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ı, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya lideri Vladimir Putin’e yönelik sözleri nedeniyle bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Biden’ın son dönemde Putin’e yönelik “üst düzey bir devlet adamına yakışmayan” söylemlerinin kabul edilemez olduğu ve “ilişkileri kopma noktasına getirdiği” vurgulanırken, protesto notası verildiği belirtildi. Biden, Putin için “savaş suçlusu”, “haydut” ve “katil bir diktatör” gibi ifadeler kullanmıştı.