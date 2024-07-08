NATO zirvesi öncesi tansiyon yükseldi...Rusya 40'dan fazla füzeyle saldırdı: 10 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı

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Rusya Ukrayna’yı erken saatlerde hedef aldı. Başkent Kiev’de birçok noktaya 40’dan fazla füzeyle düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.



Başkente bağlı Darnytskyi, Desnianskyi, Sviatoshynskyi, Holosiivskyi, Dniprovskyi, Solomianskyi, Darnytskyi ve Shevchenkivskyi bölgelerinde binalar ve araçlar büyük hasar gördü.



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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yapılan bombardıman sonucu kentin Desnianskyi, Sviatoshynskyi, Holosiivskyi, Dniprovskyi, Solomianskyi, Darnytskyi ve Shevchenkivskyi bölgelerinde yerleşim yerlerinde hasar olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Desnianskyi bölgesinde bir ev yanıyor. Holosiivskyi bölgesinde garajlar hasar gördü, arabalar yanıyor. Shevchenkivskyi bölgesinde roket parçaları hastanelerden birine isabet etti. Şehrin diğer bölgelerinde enkaz açık alana düştü” denildi.



Ekiplerin bu bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Ayrıca ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu bilgisi paylaşıldı.

ÇOCUK HASTANESİ VURULDU



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus güçlerinin Okhmatdyt Çocuk Hastanesi’ni vurduğunu açıklarken, “Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi sadece Ukrayna'nın değil Avrupa'nın da en önemli hastanelerinden biri. Hastane binlerce çocuğu kurtardı ve sağlığına kavuşturdu. Şimdi bir Rus saldırısında hasar gördü, insanlar enkaz altında, yaralı ve ölülerin kesin sayısı şu anda bilinmiyor” dedi.



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Enkazı kaldırmak için doktorların ve bölge sakinlerinin çalıştığını aktaran Zelenskiifadelerini kullandı.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de hava savunma sisteminin çalıştığına dikkati çekerek, Rus saldırıları sonucunda başkentin çeşitli ilçelerine füze parçalarının düştüğünü belirtti.

Füze parçalarının düştüğü Solomen, Golosiyiv, Darnitsa ve Svyatoşin ilçelerinde bazı binaların ve araçların hasara uğradığını aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise çocuk hastanesinin hasar gördüğünü kaydetti.



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Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen mermilerin parçalarının başkentin 2 merkezi bölgesine düştüğünü bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise,dedi.

SON AYLARIN EN BÜYÜK BOMBARDIMANI, ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Saldırı, Kiev'in aylardır gördüğü en büyük bombardıman ve kritik NATO zirvesinin arifesinde gerçekleşiyor. Görgü tanıkları kent merkezinde peş peşe patlamalar duyulduğunu belirtirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde binaların üzerinden siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

