NATO zirvesi öncesi Libya çıkarması

Pazartesi günü yapılacak NATO zirvesi öncesi Ankara, Libya’ya çıkarma yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın birlikte Libya’ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanlığı, ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacağını açıkladı. Çavuşoğlu, ziyaretle ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Libya’ya ve Milli Birlik Hükümeti’ne verdiğimiz desteği göstermek için güçlü bir heyetle Trablus’tayız” dedi.

ÖNCE BAKAN AKAR GİTTİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Akar bir gün önceden Libya’ya geçti. İtalya’nın Sicilya Adası’nda İngiltere ve İtalya savunma bakanlarıyla üçlü görüşme sonrası Libya’ya giden Akar daha sonra Libya açıklarındaki TCG Gelibolu fırkateynine geçti. Akar fırkateynde personelle birlikte Türkiye- İtalya arasındaki maçı izledi. Libya Görev Grup Komutanlığı’nı ziyaret eden Akar, TCG Gelibolu fırkateyninde de faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye’nin bölgesel, küresel barış ve istikrar için önemli sorumluluklar üstlendiğini, bunları üstlenmeye devam ettiğini belirten Akar, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, “Libyalı kardeşlerimizin yanındayız. Sizlerin Libya’daki varlığı kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve dayanışmamızın en önemli nişanesidir. Türkiye Libya’da yabancı güç değildir” dedi.

LİBYA’DA OLMAYA DEVAM

Libya’nın daveti üzerine Türkiye’nin ülkeye gelerek, ikili anlaşmalara ve uluslararası hukuka uygun şekilde askerî, eğitim işbirliği ve danışmanlık faaliyetlerini yerine getirdiğini aktaran Bakan Akar, “Türkiye Libya’nın kendi kendine yetebilecek bir seviyeye ulaşması için gayret göstermeye devam ediyor. Libya birliklerinin uluslararası standartlara ulaşması için eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam ediyoruz. Amacımız Libya’nın birliği, bütünlüğü, barış ve istikrarıdır” açıklamasında bulundu. “Tek Libya”nın önemine değinen Bakan Akar, sorunun Hafter ve destekçileri olduğunu söyledi. Bakan Akar, “Libya Libyalılarındır” anlayışı içinde Libya’nın yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceklerini de söyledi.

KALIN, SULLİVAN İLE GÖRÜŞME YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler başta olmak üzere Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi. NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak ikili görüşmenin detayları ve ele alınacak konular görüşüldü. Açıklamaya göre, köklü bir geçmişe sahip iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu gündemle ilerletilmesi ve stratejik işbirliğine odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren tüm konuların karşılıklı çıkar ve saygı anlayışıyla ele alınması gerektiği hususunda mutabık kalındı.



ÇAVUŞOĞLU’NDAN DESTEK VURGUSU

Türk heyeti dün temaslar çerçevesinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi üyeleri Abdullah el-Lafi ve Musa el-Koni ile ayrı ayrı görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşme fotoğraflarını Twitter hesabından “Libya’ya her alanda desteğimizi arttıracağız” notuyla paylaştı.

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