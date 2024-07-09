NATO zirvesi öncesi Kiev’e füze yağdı: Ruslar çocuk hastanesini vurdu

Haberin Devamı

Dünya Rusya’nın iki buçuk yıl önce Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri müdahaleyi durdurmak için adil bir çözüm ararken Rus kuvvetleri dün sabah en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. Atılan 40 füzeden biri başkent Kiev’deki çocuk hastanesine isabet etti. Hastanenin bir bölümü tamamen çökerken çocukların da enkaz altında kaldığı belirtildi.

FÜZE YAĞDIRDI

Rusya’nın dün sabah düzenlediği füze saldırısı 2022 yılında Mariopol şehrinde yüzlerce sivilin sığındığı tiyatronun bombalanmasına benzetildi. Trajedi sabah 09.50 sularında sirenlerin çalmasıyla yaşanmaya başladı.

Kiev’e atılan hipersonik “Kinjal” füzeleri ilk önce bir fabrikayla eve isabet etti. Hava saldırısı bitti derken ikinci füze saldırı dalgası başladı. Uzak mesafeden muhtemelen savaş uçağından atılan seyir füzesi Kiev’in Şevçenkovski semtinde bulunan ülkenin en büyük çocuk hastanesi “Ohmadet”in çatısından girerek bir bölümünü tamamen yerle bir etti.

Haberin Devamı

DİYALİZ BÖLÜMÜ

İsabet alan yapı çocuklara diyaliz prosedürleri yapıldığı bölümdü. İnfilakın ardından hastanenin bulunduğu bölgeye sadece güvenlik güçleriyle Acil Durumlar Bakanlığı personeli değil, çevredeki halk da yardıma koştu. Yüzlerce insan molozları temizlemeye koyuldu. İlk resmi açıklamaya göre hastane enkazından iki çocuk cesedi çıkarıldı. 7 çocuk yaralı olarak kurtarıldı. Kiev’e yönelik füze saldırısında hastanenin yanı sıra fabrika ve vurulan apartmanda 36 can kaybı yaşandığı, 166 da yaralı olduğu açıklandı.

ZELENSKİ’DEN ÇAĞRI

Kiev’in yanı sıra Rusların Dnipro, Krivoy-Rog, Slavyansk ve Kramatorsk kentlerine 40 füze saldırısı düzenlediğini belirten Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Alt yapı tesislerinin yanı sıra Kiev’de çocuk hastanesi vuruldu. Halkımıza başsağlığı dilerken, tüm dünyayı ülkemize ölüm getiren Putin’i durdurmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev’de hastaneyi değil, askeri fabrikayı hedef aldıklarını öne sürerken “Kiev’de askeri üretim yapan fabrikayı hedef aldık ve vurduk. Çocuk hastanesinin vurulması Ukrayna tarafından atılan hava savunma füzelerinin işi. Hastaneyi kendileri vurdu. Şimdi bu olay Kiev rejimi tarafından propaganda amaçlı kullanılıyor” denildi.

Haberin Devamı

KREMLİN’DEN FİDAN’IN ÖNERİSİNE OLUMLU YANIT

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk cumhuriyetleri toplantısında Ukrayna barışı için uluslararası platform kurulması fikrine Kremlin’den olumlu yanıt geldi. Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Türkiye böyle bir platform kurmak isterse harika olur. Biz destekleriz” dedi. Fidan, cumartesi günü “Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek, temsil niteliği yüksek bir barış platformu tesis edilmesi gerekmekte” demişti.

ORBAN: SAVAŞ DAHA DA ACIMASIZ OLACAK

-KİEV ve Moskova ziyaretlerinin ardından Pekin’e giden Macaristan Başbakanı ve AB Dönem Başkanı Viktor Orban, Alman Bild Gazetesi’ne yaptığı açıklamada “Önümüzdeki aylarda cephede işler daha da kötüye gidecek. Daha fazla silah var ve Ruslar daha kararlı. Dolayısıyla çatışmanın yoğunluğu, ölü sayısı, kurban sayısı son yedi aydan daha acımasız olacak, ancak ondan önceki dönem de çok acımasızdı.” Can kaybının önlenmesi ve Avrupa güvenliği için arabuluculuk zemini aradıklarını söyleyen Orban, Pekin’de Şi ile temaslarının ardından “Bu savaşı durdurabilecek yegane güç Çin Halk Cumhuriyeti’dir” dedi. Çin tarafı da görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada “İhtilaflı tarafları kışkırtmak değil, Masaya oturmalarını ve ateşkes ilan etmelerini sağlayacak adımlar atılması gerek” ifadesine yer verdi.