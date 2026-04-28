NATO zirvesi öncesi dikkat çeken açıklama: Tüm gözler Ankara’da

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ABD ziyareti sırasında konuşan Francken, “Tüm gözler Ankara’da” ifadelerini kullandı.

MESAJINI ABD ZİYARETİ SIRASINDA VERDİ

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye giden Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne işaret eden Belçikalı Bakan, zirvenin küresel güvenlik açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

SAVUNMA HARCAMALARI GÜNDEMDE

Francken, NATO Zirvesi öncesinde ABD’nin Avrupalı müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları yönünde baskı yaptığını belirtti.

Savunma sanayisinin de bu sürece eşlik etmesi gerektiğini kaydeden Francken, ülkelerin askeri kapasitesini güçlendirmesinin önemine dikkat çekti.

ABD-İRAN SAVAŞI VE HÜRMÜZ BOĞAZI DETAYI

Belçika Savunma Bakanı, ABD-İran Savaşı’nın da gündemde olduğunu hatırlatarak, Washington ile Tahran arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmasının ardından Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini korumak amacıyla Avrupa destekli bir operasyona katkı kararı alındığını söyledi.

BELÇİKA GEMİSİ DOĞU AKDENİZ’E GÖNDERİLDİ

Francken, Belçika’nın mayın karşıtı tedbirler konusunda uzman olduğunu belirterek, bu kapsamda mayın temizleme gemisi “Primula”nın Baltık Denizi’nden Doğu Akdeniz’e yönlendirildiğini açıkladı.