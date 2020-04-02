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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 19:46,Son Güncelleme:/

NATO Savunma Bakanları, nisan ortasında sanal ortamda toplanacak

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NATO Savunma Bakanları, nisan ortasında sanal ortamda toplanacak
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunan Stoltenberg, ittifakın müttefiklerini Kovid-19'la mücadele bağlamında desteklediğini ifade etti.

NATO üyesi 30 ülkenin birlikte ve dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayan Stoltenberg, dışişleri bakanlarının Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdiğini bildirdi.

Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vadedeki etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

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