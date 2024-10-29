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NATO ve Pentagon doğruladı: Rusya'nın hamlesi ortalığı karıştırdı! 'Bölgedeki durumu derinden sarsacak'

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#Rusya#Ukrayna#Kuzey Kore
NATO ve Pentagon doğruladı: Rusyanın hamlesi ortalığı karıştırdı Bölgedeki durumu derinden sarsacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 09:26

NATO ve Pentagon'un Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna hattına konuşlandığını doğrulaması gündeme bomba gibi düştü. NATO'nun Rusya'nın bu hamlesine nasıl karışık vereceği henüz bilinmiyor ancak uzmanlar bu durumun Ukrayna Ordusu üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını ve Hint-Pasifik bölgesinde jeopolitik gerginlikleri körükleyeceğini söylüyor.

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Pentagon, Kuzey Kore'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna savaşında eğitim almak ve savaşmak üzere Rusya'ya yaklaşık 10.000 asker gönderdiğini duyurdu ve bu hamlenin üç yıldır süren savaşı şiddetlendireceğini ve bölgedeki durumu sarsacağını öne sürdü.

NATO ve Pentagon doğruladı: Rusyanın hamlesi ortalığı karıştırdı Bölgedeki durumu derinden sarsacak

NATO DA DOĞRULADI KURSK BÖLGESİNE GİDİYORLAR

Pentagon sözcüsü Sabrina Singh dün yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli askerlerin bir kısmının Ukrayna'ya yaklaştığını ve Kursk sınır bölgesine gittiklerine inanıldığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinde olduğuna dair Ukrayna istihbarat raporlarını doğruladı.

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Rutte Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey Kore konuşlanmasının çatışmada önemli bir tırmanma ve savaşının tehlikeli bir şekilde genişlemesi anlamına geldiğini söyledi.

NATO ve Pentagon doğruladı: Rusyanın hamlesi ortalığı karıştırdı Bölgedeki durumu derinden sarsacak

BİDEN: ÇOK TEHLİKELİ

ABD Başkanı Joe Biden da konuşlandırmayı “çok tehlikeli” olarak değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu hafta içinde Washington'da Güney Koreli mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Görüşmede Kuzey Kore hamlesinin masaya yatırılması bekleniyor.

HİNT-PASİFİK BÖLGESİNDEKİ GERGİNLİKLERİ TETİKLEYECEK

Avrupa'nın II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışmasına binlerce Kuzey Kore askerinin eklenmesi, Ukrayna'nın yorgun ve aşırı gerilmiş ordusuna daha fazla baskı bindirecek. Batılı yetkililer, bunun Kore Yarımadası'nda ve Japonya ve Avustralya'yı da içeren daha geniş Hint-Pasifik bölgesinde jeopolitik gerginlikleri körükleyeceğini söylüyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol da bu gelişmenin 'küresel bir güvenlik tehdidi' oluşturduğuna dikkat çekerek “Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu yasadışı askeri işbirliği uluslararası toplum için önemli bir güvenlik tehdididir ve ulusal güvenliğimiz için ciddi bir risk oluşturabilir” dedi.

NATO ve Pentagon doğruladı: Rusyanın hamlesi ortalığı karıştırdı Bölgedeki durumu derinden sarsacak

NATO'NUN NASIL BİR CEVAP VERECEĞİ BELİRSİZ

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AP de yer alan bilgilere göre, NATO müttefiklerinin Kuzey Kore'nin müdahalesine nasıl ya da ne zaman karşılık verecekleri belli değil. Ama Kuzey Kore hamlesine karşılık, Ukrayna'nın Batı'dan tedarik edilen silahları kullanmasını engelleyen kısıtlamaların kaldırılabileceği konuşuluyor.

RUSYA'DAN 'BATI ASKERLERİ' HATIRLATMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'dan gelen yorumları Pyongyang ile Moskova'nın geçtiğimiz Haziran ayında ortak bir güvenlik anlaşması imzaladığını söyleyerek geçiştirdi ve konuşlandırmayı doğrulamaktan kaçındı.

Lavrov ayrıca yabancı askerlerin Ukrayna ordusunun Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanmasına yardımcı olmak için uzun süredir Ukrayna'da konuşlandırıldığını hatırlattı.

NATO ve Pentagon doğruladı: Rusyanın hamlesi ortalığı karıştırdı Bölgedeki durumu derinden sarsacak

UKRAYNA'YA PEŞ PEŞE KÖTÜ HABERLER

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Donetsk bölgesinde Rusya'nın ağır baskısı altında olan Ukrayna, önümüzdeki hafta yapılacak ABD başkanlık seçimlerinden daha kötü haberler alabilir. Donald Trump'ın kazanması halinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarının azalması bekleniyor.

Cephe hattında da işler çok iyi gitmiyor. Rus birlikleri dün Donetsk'in Tsukuryne köyünü ele geçirdiğini duyurdu. Bu Rus saldırısına yenik düşen son yerleşim yeri oldu.

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#Rusya#Ukrayna#Kuzey Kore

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