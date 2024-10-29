NATO ve Pentagon doğruladı: Rusya'nın hamlesi ortalığı karıştırdı! 'Bölgedeki durumu derinden sarsacak'

Haberin Devamı

Pentagon, Kuzey Kore'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna savaşında eğitim almak ve savaşmak üzere Rusya'ya yaklaşık 10.000 asker gönderdiğini duyurdu ve bu hamlenin üç yıldır süren savaşı şiddetlendireceğini ve bölgedeki durumu sarsacağını öne sürdü.



Pentagon sözcüsü Sabrina Singh dün yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli askerlerin bir kısmının Ukrayna'ya yaklaştığını ve Kursk sınır bölgesine gittiklerine inanıldığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinde olduğuna dair Ukrayna istihbarat raporlarını doğruladı.

Haberin Devamı

Rutte Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey Kore konuşlanmasının çatışmada önemli bir tırmanma ve savaşının tehlikeli bir şekilde genişlemesi anlamına geldiğini söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden da konuşlandırmayı “çok tehlikeli” olarak değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu hafta içinde Washington'da Güney Koreli mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Görüşmede Kuzey Kore hamlesinin masaya yatırılması bekleniyor.

HİNT-PASİFİK BÖLGESİNDEKİ GERGİNLİKLERİ TETİKLEYECEK

Avrupa'nın II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışmasına binlerce Kuzey Kore askerinin eklenmesi, Ukrayna'nın yorgun ve aşırı gerilmiş ordusuna daha fazla baskı bindirecek. Batılı yetkililer, bunun Kore Yarımadası'nda ve Japonya ve Avustralya'yı da içeren daha geniş Hint-Pasifik bölgesinde jeopolitik gerginlikleri körükleyeceğini söylüyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol da bu gelişmenin 'küresel bir güvenlik tehdidi' oluşturduğuna dikkat çekerek “Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu yasadışı askeri işbirliği uluslararası toplum için önemli bir güvenlik tehdididir ve ulusal güvenliğimiz için ciddi bir risk oluşturabilir” dedi.



Haberin Devamı

AP de yer alan bilgilere göre, NATO müttefiklerinin Kuzey Kore'nin müdahalesine nasıl ya da ne zaman karşılık verecekleri belli değil. Ama Kuzey Kore hamlesine karşılık, Ukrayna'nın Batı'dan tedarik edilen silahları kullanmasını engelleyen kısıtlamaların kaldırılabileceği konuşuluyor.

RUSYA'DAN 'BATI ASKERLERİ' HATIRLATMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'dan gelen yorumları Pyongyang ile Moskova'nın geçtiğimiz Haziran ayında ortak bir güvenlik anlaşması imzaladığını söyleyerek geçiştirdi ve konuşlandırmayı doğrulamaktan kaçındı.

Lavrov ayrıca yabancı askerlerin Ukrayna ordusunun Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanmasına yardımcı olmak için uzun süredir Ukrayna'da konuşlandırıldığını hatırlattı.



Haberin Devamı

Donetsk bölgesinde Rusya'nın ağır baskısı altında olan Ukrayna, önümüzdeki hafta yapılacak ABD başkanlık seçimlerinden daha kötü haberler alabilir. Donald Trump'ın kazanması halinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarının azalması bekleniyor.

Cephe hattında da işler çok iyi gitmiyor. Rus birlikleri dün Donetsk'in Tsukuryne köyünü ele geçirdiğini duyurdu. Bu Rus saldırısına yenik düşen son yerleşim yeri oldu.