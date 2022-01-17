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NATO ve Biden yönetimi alarma geçti! Rusya nükleer füzeleri devreye sokabilir...

#RUSYA#ABD#NATO
NATO ve Biden yönetimi alarma geçti Rusya nükleer füzeleri devreye sokabilir...

Biden yönetimi ve NATO, Rusya'nın bir sonraki adımını tahmin etmek için masa başı simülasyonlar yürütmeye başlarken Rus yetkililer, uzun süredir korkulan senaryonun gerçekleşebileceğini belirterek, Batı'nın güvenlik taleplerini yerine getirememesi durumunda Moskova'nın nükleer füzeleri ABD kıyı şeridine yerleştirebileceğini ima etti.

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Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker yığması ile başlayan kriz geçtiğimiz hafta peş peşe yapılan diplomatik maraton sonrası çözülemedi.

PUTİN YAZILI TAAHHÜT İSTİYOR

Beyaz Saray Rusya'nın sınırlara gizli ajanlar gönderip savaş başlatmak için sabotaj yapacağını iddia ederken Moskova da ABD ve NATO'ya bir hafta süre verip kendilerine cevap vermelerini istedi. Putin, NATO'nun etki alanını Doğu Avrupa'ya kadar genişlemeyeceğine dair yazılı taahhütler almak istiyor.

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AVRUPA VE ABD'NİN KESKİN BİR ŞEKİLDE HİSSEDECEĞİ SONUÇLAR...

Rusya geçtiğimiz haftaki diplomatik temaslarda istediğini alamayınca Avrupa ve ABD'de keskin bir şekilde hissedilecek sonuçlarla Rusya'nın güvenlik çıkarlarını koruyacağını duyurdu.

ABD VE NATO ALARMDA! PUTİN BU KEZ DAHA İLERİ GİDEBİLİR

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Tam da bu noktada Biden yönetimi ve NATO, önümüzdeki birkaç ayın nasıl gelişebileceğine dair masa başı simülasyonlar yürütmeye başladı. Beyaz Saray Putin'in bu kez asker yığmaktan daha geniş kapsamlı adımlar atabileceğini düşünerek duruma daha temkinli yaklaşıyor.

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NÜKLEER SİLAHLAR KIYI ŞERİDİNİ HEDEF ALABİLİR

Rusya'dan üst düzey yetkililerin sık sık 1962 Küba Füze Krizi'ni örnek vermesi Rusya'nın potansiyel nükleer silahlarını ABD kıyı şeridinden çok uzak olmayan bir yerlere yerleştirebileceği endişesine yol açtı.

PUTİN İŞARET FİŞEĞİNİ YAKTI! GÖZDAĞI KAMPANYASI BAŞLADI

Rus analist Dmitry Suslov milletvekillerine yaptığı kapalı bir sunumda "Çıkan krizde yüksek bir bedel ödemesi gerekenin ABD ve NATO'dur." dedi.

Bu açıklama ve peşinden Ukrayna'ya yapılan siber saldırıların hepsinin Kremlin'in gözdağı kampanyasının bir parçası olduğu düşünülüyor.

NATO ve Biden yönetimi alarma geçti Rusya nükleer füzeleri devreye sokabilir...

Rus tankları, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde bu hafta tatbikatlara katıldı...

BİDEN'A MESAJ VERİYOR...

Putin attığı hamlelerle Çin ile rekabet etmeye odaklanan ABD Başkanı Biden'a kendisinin hala muazzam bir aksama yaratma yeteneğine sahip olduğunu hatırlatıyor.

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Rus lider, geçtiğimiz günlerde defalarca kez Batı'nın 'kırmızı çizgiyi' geçmesi durumunda beklenmedik bir tepki vereceğini açıklamıştı.

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