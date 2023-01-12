Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

NATO ve AB’den kritik altyapıyı koruma hamlesi

Güncelleme Tarihi:

#NATO#AB#Kuzey Akım Boru Hattı
NATO ve AB’den kritik altyapıyı koruma hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

Önceki gün aralarındaki işbirliğini bir üst seviyeye yükseltme amaçlı ortak deklarasyonların üçüncüsünü yayımlayan NATO ve Avrupa Birliği dün de kritik altyapının korunmasına yönelik bir adım attı.

Haberin Devamı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu konuda iki tarafın uzmanlarından oluşacak ortak bir görev gücü kurulduğunu açıkladılar.

4 ALANA ÖNCELİK

Oluşturulmasında Kuzey Akım boru hattına düzenlenen sabotajın hızlandırıcı etki yarattığı görev gücü, NATO ve AB ülkelerindeki kritik altyapıya yönelik kilit tehditleri belirleyecek. Stratejik zayıflıkları da değerlendirecek olan ekip, dayanıklılığı artırmak için temel ilkeler geliştirecek. Olası zayıflıkları giderici tedbirler ve düzeltici adımlar önerecek olan görev gücü başlangıçta dört alana odaklanacak. Bunlar, ulaştırma, enerji, dijital ve uzay olarak belirlendi.

Yapısı henüz detaylandırılmayan görev gücünün çalışmaları bu sektörlerde hem NATO hem de AB açısından önemli altyapı unsurlarına sahip Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. AB ile NATO arasındaki işbirliğinin geçmiş yıllara göre derinleşip büyüdüğünü söyleyen von der Leyen, “Kuzey Akım’a yönelik sabotaj hazır olmamız ve yeni tür tehditlerle yüzleşmemiz gerektiğini gösterdi” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#AB#Kuzey Akım Boru Hattı

BAKMADAN GEÇME!

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu?

#Estetik
El Chaponun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak? 'Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası'

#Ovidio Guzman
Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin