NATO ve AB’den kritik altyapıyı koruma hamlesi

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu konuda iki tarafın uzmanlarından oluşacak ortak bir görev gücü kurulduğunu açıkladılar.

4 ALANA ÖNCELİK

Oluşturulmasında Kuzey Akım boru hattına düzenlenen sabotajın hızlandırıcı etki yarattığı görev gücü, NATO ve AB ülkelerindeki kritik altyapıya yönelik kilit tehditleri belirleyecek. Stratejik zayıflıkları da değerlendirecek olan ekip, dayanıklılığı artırmak için temel ilkeler geliştirecek. Olası zayıflıkları giderici tedbirler ve düzeltici adımlar önerecek olan görev gücü başlangıçta dört alana odaklanacak. Bunlar, ulaştırma, enerji, dijital ve uzay olarak belirlendi.

Yapısı henüz detaylandırılmayan görev gücünün çalışmaları bu sektörlerde hem NATO hem de AB açısından önemli altyapı unsurlarına sahip Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. AB ile NATO arasındaki işbirliğinin geçmiş yıllara göre derinleşip büyüdüğünü söyleyen von der Leyen, “Kuzey Akım’a yönelik sabotaj hazır olmamız ve yeni tür tehditlerle yüzleşmemiz gerektiğini gösterdi” dedi.