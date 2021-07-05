NATO üyesi Türkiye ile örnek ilişkimiz var

Türkiye hakkında açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’dan geldi. Rus basınına gelişmeleri değerlendiren Peskov, “Batı askerî ittifakı NATO ile gergin bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen yine NATO üyesi Türkiye ile Rusya arasında diğer ittifak ülkelerine emsal teşkil edebilecek örnek ilişkimiz var.

Türkiye, NATO üyesi ülkelerin dahi istediğinde Rusya ile yapıcı diyalog kurulabileceğini kanıtlıyor. Rusya ile Türkiye arasındaki bu ilişki özellikle bölgesel problemlerin çözümünde son derece önemli rol oynuyor. Üstelik Türkiye NATO ittifakı emir komuta zinciri tepesinde yer alan ABD’nin tavrına rağmen bizimle ilişkileri geliştirebiliyor. Yani Türkiye askeri bloğa rağmen egemenliğinde taviz vermeyen kararlar alabiliyor” dedi.

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