Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

NATO üyesi 11 ülkeden Ukrayna’ya yeni askeri yardım sözü

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Ukrayna#Askeri Yardım
NATO üyesi 11 ülkeden Ukrayna’ya yeni askeri yardım sözü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 22:08

Estonya’nın başkenti Tallin yakınlarıda bir askeri üste bir araya gelen Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, İngiltere, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya'dan savunma yetkilileri, Ukrayna’ya yeni askeri yardım sözü verdi.

Haberin Devamı

Ukrayna’ya kendisini Rus saldırılarına karşı savunması için NATO ülkelerinin yardımları sürüyor. Estonya’nın başkenti Tallin yakınlarında yer alan Tapa Askeri Üssü’nde bir araya Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, İngiltere, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya'dan savunma yetkilileri, Ukrayna’ya yeni askeri yardım sözü verdi.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, görüşmenin ardından diğer ülkelerden gelen savunma yetkilileri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Batı birlik içinde kalmalı ve Ukrayna'yı askeri yardımla desteklemeye devam etmeli. Ukrayna'nın en çok ihtiyacı olan şey ağır silahlar. Önümüzde hala zorlu savaşlar var” dedi.

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride bazı ülkeler yapacağı yardımları açıkladı. İngiltere, 600 Brimston füzesi, Danimarka, 19 adet Fransız yapımı CAESAR tipi obüs, Estonya, havan topları, mühimmat, destek araçları ve tanksavarlar, Letonya, Stinger hava savunma sistemleri, 2 helikopter ve insansız hava araçları, Litvanya, uçaksavar sistemleri ve 2 helikopter, Polonya, 70 bin adet mühimmat içeren S-60 uçaksavar sistemi, Çekya, yüksek kalibreli mühimmat, obüs ve zırhlı personel taşıyıcı gönderecek. Hollanda ise Ukrayna’ya yapacağı askeri yardım paketini yarın açıklayacak.

Öte yandan Almanya’da bulunan Ramstein Hava Üssü’nde yarın aralarında ABD’nin de bulunduğu Ukrayna Savunma Temas Grubu toplanacak ve Ukrayna’ya askeri desteği görüşecek.

Gözden Kaçmasın

Bayide yok galeride pahalı... Sıfır araç alımına galeri etkisiBayide yok galeride pahalı... Sıfır araç alımına galeri etkisi! Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

MSBden F-35 görüşmelerine ilişkin açıklamaMSB'den F-35 görüşmelerine ilişkin açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#Ukrayna#Askeri Yardım

BAKMADAN GEÇME!

Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut
6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: 'Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım'

#Dört Gün Çalışma
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF