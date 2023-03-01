NATO üyeliği sürecinde kritik dönemeç: Finlandiya İsveç’i beklemeyecek mi

Haberin Devamı

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci aylardır üzerinde tartışılan bir konu. Gelinen aşamada bu iki ülkenin ne zaman üye olacakları kadar, birlikte mi ayrı ayrı mı üye olacakları da yoğun şekilde tartışılır hale geldi. Bu tablonun oluşmasında Türkiye’nin, terörle mücadele bağlamında İsveç’e karşı çekincelerinin olduğunu beyan etmesi, Finlandiya ile ilgili ise bir sorun olmadığı mesajı vermesi de etkili oluyor.

ÜYELİĞE DESTEK YÜKSEK

NATO üyeliğine desteğin oldukça yüksek olduğu ve 2 Nisan’da seçime gitmeye hazırlanan Finlandiya’da konu parlamento gündemine taşındı. Finlandiya Parlamentosu’nda dün yapılan tartışma ve sonrasında bugün yapılacak oylama, tüm NATO ülkeleri onay sürecini tamamladığı an üyeliğin hızlı şekilde gerçekleşmesine olanak verecek.

Haberin Devamı

KRİTİK OYLAMA BUGÜN

Gerek İsveç gerekse Finlandiya kamuya açık mesajlarında, “Birlikte başvurduk. Tercihimiz birlikte üye olmak” vurgusu yapmayı sürdürüyorlar. Bununla birlikte kapalı kapılar ardında NATO’ya ayrı ayrı girmenin de dahil olduğu tüm opsiyonlar değerlendiriliyor. Hükümetin, seçimlerden hemen önce, üyeliği sağlayacak yasayı parlamentoya taşımasının ardındaki gerekçelerden birinin de tek başına üyelik olasılığı olduğu yorumları yapılıyor.

TEMMUZ ZİRVESİ

Yapılan son anketler de İsveç’in üyeliğinin gecikmesi halinde Finlandiya’nın NATO’ya tek başına girmesine desteğin yüksek olduğuna işaret ediyor. NATO’daki genel beklenti iki ülkenin aynı anda ve 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak zirveden önce üye olması yönünde. Dün Helsinki’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüşen ve “aynı anda üyelik” vurgusunu tekrarlayan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, üyelik durumunun henüz onay sürecini tamamlamayan Macaristan ve Türkiye’ye bağlı olduğunu belirterek, “Şu anda üye olmuş olmayı ümit ederdik ama hâlâ bekliyoruz” dedi. Finlandiya ve İsveç’in Madrid’deki NATO Zirvesi’nde Türkiye ile yaptıkları üçlü anlaşmada verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyleyen Stoltenberg ise “Şimdi onay verme ve Finlandiya ile İsveç’i üye olarak tam anlamıyla kabul etme zamanıdır” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün yaptığı açıklamada, “NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil” demişti.

Haberin Devamı

İKİ ÜLKEDEN ONAY BEKLENİYOR

İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğinin NATO’nun tüm üyeleri tarafından onaylanması gerekiyor. Şu ana kadar 30 üye ülkeden 28’i onay sürecini tamamladı.Onay sürecini tamamlamayan ülkeler ise Macaristan ve Türkiye. Onay süreci için mart ayına işaret eden Macaristan, konuyu yakında gündeme almayı planlıyor. Türkiye ise henüz bir takvim belirlemedi.