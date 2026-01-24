NATO üst düzey komutanı açıkladı: Rusya'ya karşı tarihe hamle

Haberin Devamı

Rusya sınırından NATO’nun doğu kanadına yönelik artan tehditlere karşı ittifak, çok katmanlı bir savunma sistemi kurmaya hazırlanıyor. Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Thomas Lowin, Rusya ve Belarus sınırındaki riskler nedeniyle NATO’nun doğu kanadının iki yıl içinde önemli ölçüde güçlendirileceğini söyledi.

RUSYA-BELARUS SINIRINA ROBOTİK SAVUNMA HATTI

Alman ordusunda yaklaşık 30 yıldır görev yapan, operasyonlar ve savunma diplomasisi alanında uzmanlaşan Tuğgeneral Lowin, bu kapsamda NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerde, özellikle Rusya-Belarus sınırı boyunca, yeni bir savunma bölgesi kurulacağını belirtti.

Haberin Devamı

Bu bölgede; teknik engeller, keşif sensörleri, robotlar ve silah depolarından oluşan, uzaktan kumandalı veya yarı otomatik şekilde kontrol edilebilen çok katmanlı bir savunma sistemi hayata geçirilecek. Söz konusu sistemin, düşmanın öncelikle aşmak zorunda kalacağı bir güvenlik hattı oluşturması hedefleniyor.

SENSÖRLER VE İHA’LARLA SÜREKLİ GÖZETİM

Keşif sensörleri ile otomatik ve robotik silah sistemlerinden oluşacak savunma hattının ilk aşamada düşman kuvvetlerini durdurmayı ve yavaşlatmayı amaçladığı ifade edildi.

Bu sistemler aracılığıyla elde edilecek verilerin ittifak ülkeleriyle paylaşılacağı, böylece NATO üyelerinin kendi savunma hazırlıklarına katkı sağlanacağı belirtildi. Kurulması planlanan savunma hattının, neredeyse hiç personel bulunmadan, büyük ölçüde otomatik şekilde çalışması öngörülüyor.

Robotik savunma bölgesinin; uydular, insansız hava araçları, keşif uçakları ve dijital ortamda veri toplayabilen ileri teknoloji sistemlerle donatılacağı kaydedildi.

“İNSANSIZ SİSTEMLER TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Haberin Devamı

Kurulması planlanan çok katmanlı robotik savunma hattını bir tür “sıcak bölge” olarak tanımlayan Tuğgeneral Lowin, NATO’nun temel amacının düşmanı erken aşamada durdurmak, yavaşlatmak ve ilerleyişini kırmak olduğunu vurguladı.

Lowin, “İnsansız sistemler tek başına bir düşmanı kalıcı olarak caydıramaz veya durduramaz. Sonuçta her zaman askerlerin askerlere karşı mücadelesi olur” ifadelerini kullandı.

NATO’nun, Rusya ile komşu olan doğu kanadı ülkelerinde kurmayı planladığı bu savunma sisteminin 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

SİLAH VE MÜHİMMAT STOKLARI ARTIRILACAK

Robotik savunma hattıyla birlikte, sistemin kurulacağı NATO üyesi ülkelerde silah ve mühimmat rezervlerinin önemli ölçüde artırılması da planlanıyor.

Haberin Devamı

Tuğgeneral Lowin, “Rusya ile sınır komşusu olan NATO ülkelerinde, geçmişe kıyasla çok daha belirgin silah stokları göreceğiz” dedi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

NATO’nun hayata geçirmeyi planladığı çok katmanlı savunma sistemi; robotik kuvvetlere hedefleme verisi sağlayan, fiziksel bariyerler ve engellerle entegre edilmiş çok alanlı sensör ağlarından oluşacak.

Tehdit tespitinin ardından robotik savunma unsurları devreye girecek. Düşman saldırısı sürerken, kara ve hava platformlarından oluşan robotik kuvvetler insansız hava araçları dahil olmak üzere savunma görevini üstlenecek ve saldıran kuvveti yaklaşık yüzde 30 oranında zayıflatmayı hedefleyecek.

Haberin Devamı

KARŞI TAARRUZ İÇİN ZEMİN HAZIRLANACAK

Ağır kayıplarla yavaşlayan düşmana karşı NATO’nun insanlı ve robotik unsurları savaş uçakları dahil olmak üzere karşı saldırı ve genel taarruz başlatma avantajı elde edecek.

Savunma ve taarruz odaklı bu planın, NATO’nun Doğu Kanadı boyunca herhangi bir noktada uygulanabilecek şekilde tasarlandığı belirtilirken, çok katmanlı savunma sisteminin etkin çalışabilmesi için teknolojik altyapının en üst düzeyde donatılması planlanıyor.