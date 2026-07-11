NATO ülkesinde Rusya alarmı: Her kamera bir ajan

Haberin Devamı

Hollanda istihbarat servisleri, Rusya'nın internete bağlı güvenlik kameralarını ele geçirerek NATO ülkelerindeki askeri üsleri ve Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarını takip ettiğini açıkladı. Ortak soruşturmaya göre, Kremlin bağlantılı siber saldırılar askeri lojistik güzergâhlarında bulunan IP kameraları hedef alırken, güvenlik açıkları nedeniyle çok sayıda cihazın kolayca ele geçirildiği belirtildi.

HOLLANDA İSTİHBARATI: RUSYA, KAMERALARLA NATO'YU GÖZETLEDİ

İngiliz Telegraph gazetesinin aktardığına göre, Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) ile Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD), Rusya'nın internete bağlı sivil güvenlik kameraları üzerinden NATO askeri üslerini ve Ukrayna'ya yapılan askeri sevkiyatları izlediğini ortaya koydu.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Ortak soruşturmada, Kremlin destekli bilgisayar korsanlarının Ukrayna'ya gönderilen askeri teçhizatı takip edebilmek amacıyla askeri lojistik güzergâhlarına bakan IP kameralarına erişim sağladığı belirtildi.

HEDEF ASKERİ LOJİSTİK GÜZERGÂHLARIYDI

İstihbarat raporuna göre, siber operasyon özellikle askeri nakliye rotalarına yöneltilmiş IP kameraları hedef aldı. Rusya'nın bu yöntemle Kiev'e gönderilen silah ve askeri ekipman hareketlerini anlık olarak takip etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Yetkililer, "Bu güzergâhlarda IP kameraları bulunan kuruluşlar, gerekli önlemleri alabilmeleri için uyarıldı." açıklamasını yaparak, olayı "büyük ölçekli bir Rus operasyonu" olarak nitelendirdi.

Saldırının Hollanda başta olmak üzere Avrupa'daki NATO üyesi ülkeler ile Ukrayna'yı hedef aldığı kaydedildi.

GÜVENSİZ KAMERALAR KOLAYCA ELE GEÇİRİLDİ

Hollanda Savunma Bakanlığına yakın kaynaklara göre, bilgisayar korsanları uzaktan erişilebilen ve temel siber güvenlik önlemlerinden yoksun cihazları tek tek tespit ederek ele geçirdi.

Soruşturmada, ele geçirilen IP kameraların büyük bölümünde varsayılan fabrika şifrelerinin kullanıldığı, yazılımların güncel olmadığı ve standart yapılandırmalar nedeniyle sistemlere kolayca sızıldığı belirlendi.

AIVD ve MIVD, internete bağlı kamera kullanan şirketler ve vatandaşlar için küresel siber güvenlik uyarısı yayımlayarak varsayılan şifrelerin değiştirilmesi ve yazılımların güncellenmesi çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

MODERN SAVAŞTA KAMERALAR YENİ İSTİHBARAT ARACI

Haberde, internete bağlı IP kameraların son yıllarda modern savaşın önemli istihbarat araçlarından biri haline geldiği belirtildi. Şehir sokaklarında, evlerde ve iş yerlerinde bulunan kameraların askeri hareketliliğin izlenmesinde kullanılabildiği ifade edildi.

Ukraynalı bilgisayar korsanlarının da daha önce Rus birliklerinin hareketlerini takip etmek ve uzun menzilli saldırıları yönlendirmek amacıyla Rus gözetleme kameralarını ele geçirdiği aktarıldı.

Bu yöntemin, Novorossiysk Limanı'nda demirli bir Rus denizaltısına yönelik gerçekleştirilen deniz insansız hava aracı saldırısında da kullanıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

İSRAİL VE İRAN ÖRNEĞİ DE HATIRLATILDI

Haberde ayrıca, İsrail güvenlik yetkililerinin daha önce İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarında hedef belirlemek amacıyla özel güvenlik kameralarından yararlandığı konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Bu yıl yayımlanan bir araştırmada da İran'ın uzun menzilli operasyonları kapsamında yüzlerce cihaza erişim sağlandığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, İsrail istihbaratı ile CIA'in Tahran'daki güvenlik ve trafik kameralarına sızarak eski İran lideri Ali Hamaney'in konumunu tespit ettiği ve bu bilgilerin hava saldırılarından önce kullanıldığı iddiasına yer verildi.

NATO ÜLKELERİNE SİBER GÜVENLİK UYARISI

Haberin Devamı

Hollanda istihbaratı, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar için önemli transit merkezlerinden biri olan ülkenin Rus istihbaratının öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Batılı ülkelerin, daha önce Avrupa genelindeki siber saldırılarda kullanıldığı belirtilen ve Rusya yanlısı NoName057(16) grubuyla bağlantılı olduğu öne sürülen iki barındırma sağlayıcısındaki yaklaşık 800 sunucuya el koyduğu bilgisi de paylaşıldı.