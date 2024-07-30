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NATO, Ukraynalı tankçılara Polonya’da eğitim veriyor

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#UKRAYNA#NATO#Polonya
NATO, Ukraynalı tankçılara Polonya’da eğitim veriyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 14:17

NATO, müttefiki Polonya ve Norveç’ten eğitmenlerin Ukraynalı tankçıları Polonya’daki bir askeri tesiste eğittiğini açıkladı.

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NATO’dan yapılan açıklamada, “Polonya'daki bir askeri eğitim tesisinde Ukraynalı tankçılara NATO Müttefikleri Polonya ve Norveç'ten gelen eğitmenler tarafından güçlü Leopard 2A4 ana muharebe tankının kullanımı ve bakımı öğretiliyor. Leopard 2A4 ana muharebe tankı, aralarında Norveç ve Polonya'nın da bulunduğu pek çok NATO ordusunun temel dayanak noktasıdır ve eğitmenler Ukraynalı kursiyerlere eğitimlerinde kendi kendilerine daha yeterli olma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim, Ukrayna'ya destek amaçlı Avrupa Birliği Askeri Yardım Misyonu'nun (EUMAM UA) bir parçası olup Ukrayna Ordusu'nun Rusya'ya karşı savunmasını desteklemek üzere tasarlanmıştır. NATO Müttefikleri, Washington Zirvesi'nde önümüzdeki yıl içerisinde Ukrayna'ya asgari 40 milyar euro tutarında askeri yardım sözü vererek desteklerini arttırmaya devam ediyor” denildi.

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#UKRAYNA#NATO#Polonya

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