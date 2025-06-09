NATO uçakları Rusya'ya karşı alarma geçti: 'Şu ana kadar görülmüş en büyük hava taarruzu'

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Polonya, Rusya'nın Batı Ukrayna'ya düzenlediği büyük çaplı hava saldırılarının ardından savaş uçaklarını havalandırdı. Varşova Harekat Komutanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle Polonya ve müttefik uçaklarının faaliyete geçtiği" bilgisini verdi.

Polonya'daki Rivne şehrinin Belediye Başkanı Aleksandr Tretyak, Rusya'nın gece boyunca düzinelerce insansız hava aracı (İHA) ve füze kullanarak Ukrayna'nın batısını hedef aldığını duyurdu. Tretyak, bu saldırıyı bölgede şu ana kadar görülmüş "en büyük hava taarruzu" olarak nitelendirdi.

Daily Mail'ın haberine göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün Londra'da İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'un etkinliğine katılarak bir konuşma yapacak. Uluslararası basında yer alan haberlere göre Rutte, konuşmasında Moskova'nın artan tehditlerine karşı ittifakın hava ve füze savunma kapasitesini "yüzde 400 artırması" gerektiğini duyuracak.

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Polonya'da NATO savaş uçakları, Rutte'nin çağrısından önceki gece alarm durumuna geçti. Rusya İHA ve füzeleri Ukrayna'nın batısındaki bölgeleri hedef alırken, NATO uçakları Polonya hava sahasında olası bir ihlali önlemek için gece boyunca devriye görevi yürüttü.

Polonya, Mart 2024'te bir Rus seyir füzesinin hava sahasını ihlal etmesi üzerine Moskova'dan açıklama talep etmişti. Benzer bir olay Aralık 2023'te de yaşanmış, bir Rus füzesi Polonya sınırını geçtikten sonra Ukrayna topraklarına düşmüştü.

UKRAYNA'NIN MİSİLLEME SALDIRILARI

Ukrayna ordusu, Rusya'nın son haftalarda yoğunlaştırdığı gece bombardımanlarına yanıt olarak Nijni Novgorod'daki Savasleyka havaalanında iki Rus savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Telegram üzerinden yapılan açıklamada, "ilk tespitlere göre bir MiG-31 ve bir Su-30/34 tipi savaş uçaklarının vurulduğu" belirtildi. MiG-31'ler, Rusya'nın uzun menzilli füze taarruzlarında kritik rol oynarken, Su-34'ler Ukrayna cephelerinde yoğun şekilde kullanılıyor.

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Rusya, Ukrayna'nın Çuvaşistan'daki bir elektronik araç-gereç fabrikasına düzenlediği İHA saldırısı sonucu üretimin durduğunu bildirdi. Navigasyon ekipmanları üreten VNIIR tesisine yapılan saldırıda büyük bir yangın çıktığı, ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise hava savunma sistemlerinin 49 Ukrayna İHA'sını imha ettiğini kaydetti.

Rus kaynakları, Ukrayna'nın Rus uçaklarını düşürdüğü iddiasını yalanlamadı. Ukrayna ordusu, 40'tan fazla Rus bombardıman uçağını yok ettiği istihbarat operasyonunun ardından Rusya'nın hava gücüne yönelik saldırılarını artıracağını belirtmişti.

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RUSYA SUMY'YE İLERLİYOR

Bağımsız askeri analistler, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumy bölgesinde ilerlemeye başladığını teyit etti. Ukrayna ordusunun üç yıl önce bölgeden püskürttüğü Rus askerleri, Sumy şehrine 29 kilometre mesafede konumlanmış durumda. Uzmanlara göre, Rus ordusu, doğu cephesinde stratejik öneme sahip yeni kazanımlar elde ediyor.

The Guardian'ın haberinde, Rusya'nın 2022 baharında Ukrayna'nın geri aldığı Loknia köyünü tekrar ele geçirdiği belirtildi. Sumy kenti, savaşın başından bu yana işgal edilmemiş olsa da, Rus birlikleri şehre doğru ilerleyişini hızlandırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Sumy cephesine 50 bin asker yığdığını iddia etmişti. Ukrayna basını, son bir ayda Sumy'deki çok sayıda yerleşim biriminin Rus kontrolüne geçtiğini bildirdi. Sumy Valisi Oleh Hryhorov, 31 Mayıs'ta 11 köyün daha boşaltılacağını açıklayarak, bölgede tahliye edilen yerleşim sayısının 213'e ulaştığını ifade etti.

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RUS TANKLARI DNİPROPETROVSK'A GİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, pazar günü tankçı birliklerinin Donetsk bölgesinin batı sınırına ulaştığını ve savaşın başından bu yana ilk kez Dnipropetrovsk bölgesine doğru ilerleme kaydettiklerini söyledi. Bakanlık, Dnipropetrovsk yönünde operasyonların devam ettiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri, Rus birliklerinin Dnipropetrovsk bölgesine girmek için çabaladığını ancak Ukrayna ordusunun cepheyi başarıyla savunduğunu öne sürdü. Açıklamada, "Askerlerimiz bölgelerini profesyonelce koruyor ve düşmanın planlarını bozuyor. Mücadele aralıksız devam ediyor" denildi.

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Rus güçlerinin Dnipropetrovsk'un sanayi bölgesine ilerleme çabaları, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerindeki hava üslerine düzenlediği başarılı İHA saldırılarının ardından geldi. Uzmanlar, bu gelişmenin Kiev için moral bozucu bir durum olduğunu savundu. Rusya, 2022'de kontrolü tam olarak ele geçiremediği dört bölgeyi ilhak ettiğini iddia etmişti. Dnipropetrovsk'un merkezi Dnipro şehri ise savaşın başından beri yoğun bombardıman altında.

RUS GÜÇLERİ, SANAYİ ŞEHRİ KOSTİANTYNİVKA'YA SALDIRABİLİR

Askeri uzmanlar, Rus birliklerinin Donetsk bölgesindeki Kostiantynivka şehrine çok yönlü bir saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair kanıtlar olduğunu bildirdi. Şehir, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna için kritik bir lojistik merkez konumundaydı. Ukrayna ordusu sözcüsü Dmitro Zaporozhets, Rusların bölgede "saldırı için köprübaşı oluşturmaya çalıştığını" doğruladı.

ESİR TAKASI BAŞLADI

Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da yapılan 2. tur barış müzakereleri sonrası esir takasına başladı. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya ve Ukrayna'nın esir takası kapsamında ilk grup askerleri karşılıklı iade ettiğini bildirdi. Anlaşmaya göre, taraflar esirlerin yanı sıra yaşamını yitiren askerlerin cenazelerini de iade edecek.

Zelenski, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Bugün başlayan değişim önümüzdeki günlerde çeşitli aşamalarla devam edecek" ifadesini kullandı. Zelenski'nin paylaştığı görüntülerde, Ukrayna bayraklarına sarılı askerlerin tezahürat yaptığı görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, takasın "2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmaların" bir parçası olduğunu duyurdu. Taraflar, serbest bırakılan esir sayısı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İstanbul'daki görüşmeler sonrasında 1000'den fazla askerin değiş-tokuş edileceği ve bunun savaşın başlangıcından bu yana yapılacak en büyük takas olacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz hafta sonu başlaması beklenen esir takası, tarafların birbirlerini süreci geciktirmekle suçlamasıyla sekteye uğramıştı.

Zelenski, pazar günü yaptığı açıklamada Rusya'yı "kirli siyasi oyunlar oynamakla" itham etmişti. Ukrayna lideri, Rusya'nın hasta, yaralı ve 25 yaş altı esirlerin serbest bırakılması konusunda varılan mutabakata uyulmadığını öne sürdü. Rusya tarafı ise Kiev yönetiminin şehit askerlerin cenazelerini almayı reddettiğini ve 1200 naaşın sınır bölgesindeki soğutuculu kamyonlarda bekletildiğini iddia etmişti.